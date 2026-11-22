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NBA例行賽上演戲劇性結局，費城76人今（22）日在主場以132：129險勝密爾瓦基公鹿。赫洛（Tyler Herro）狂轟生涯新高50分，終場前投進追平三分球，卻因出手時已經逾時遭判無效；76人靠恩比德（Joel Embiid）26分、17籃板、9助攻，以及詹姆斯（LeBron James）末節獨拿13分守住勝利，豪取5連勝。布朗（Jaylen Brown）因腿後肌拉傷連續第2場缺陣，76人上半場進攻一度陷入停滯，最多落後7分。赫洛則完全接管公鹿攻勢，全場23投15中、三分球12投7中、罰球13罰全進，不僅攻下生涯新高50分，還有11籃板、7助攻，將原本的單場最高41分一舉提高9分。公鹿首節以30：29領先，半場結束則以59：60落後1分。赫洛在缺少其他穩定得分支援的情況下，持續利用擋拆後的急停投籃與外線火力維持戰局，成為76人整晚無法解決的難題。76人下半場開始甦醒。詹姆斯先以灌籃點燃主場氣氛，接著封阻庫茲馬（Kyle Kuzma），再助攻馬克西（Tyrese Maxey）切入得分，幫助球隊以71：70超前，此後再也沒有落後。西蒙斯（Anfernee Simons）隨後連得8分，帶領76人拉出12：0攻勢，將差距擴大至雙位數。詹姆斯則在決勝節攻下個人21分中的13分，全場另有6籃板、6助攻與3抄截；馬克西貢獻17分，西蒙斯替補拿下18分。76人在終場前2分多鐘仍領先10分，公鹿卻展開最後反撲。赫洛於剩下19.2秒時上籃得手，將差距縮小至126：128；恩比德兩罰俱中後，公鹿新人伯里斯（Brayden Burries）在剩下4.8秒時命中底角三分，追成129：130。恩比德最後1.5秒再穩穩罰進2球，76人取得3分領先。公鹿沒有暫停，只能迅速推進，赫洛在右翼飄移出手，球應聲破網，客隊一度以為將比賽逼進延長賽；重播卻顯示計時歸零時，球仍停留在赫洛指尖，裁判確認進球無效，76人驚險收下勝利。恩比德全場17投7中、罰球14投12中，繳出26分、17籃板、9助攻的準大三元，終場前4次關鍵罰球全部命中。76人戰績提升至14勝3敗，繼續領跑東區；公鹿則跌至1勝16敗，苦吞13連敗，開季17場已輸掉16場。