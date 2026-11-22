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川普力挺黃仁勳回鍋 馬斯克也有意延攬

科技巨頭也曾遭撤換 賈伯斯、馬斯克成功東山再起

醜聞未必終結職涯 黃仁勳仍面臨監管調查

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳卸下執行長職務不到一週，外界已開始猜測他的下一步動向。美國總統川普（Donald Trump）公開呼籲輝達給黃仁勳第二次機會，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也表態願意延攬，市場甚至傳出黃仁勳可能轉戰英特爾（Intel），主導AI晶片策略。不過，預測市場目前最看好的選項，反而是黃仁勳自行創業。根據《雅虎財經》（Yahoo Finance）報導，黃仁勳卸下輝達執行長職務不到一週，外界便開始討論他的下一步。川普週五在白宮記者會上表示，希望黃仁勳能獲得第二次機會，並認為輝達若夠聰明，就應該接受他的道歉，讓他重新回到公司。與此同時，華爾街也傳出不同版本的職涯規劃。根據瑞穗證券（Mizuho）的市場推測，黃仁勳可能加入英特爾，主導AI晶片策略，但目前尚未傳出雙方正式接觸或展開談判的消息。馬斯克則在社群平台X上被問及是否願意聘用黃仁勳時回應：「那將是一大榮幸。」他也表示，自己將與Uber共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）一起簽署請願書，支持黃仁勳重返輝達。不過，預測市場對黃仁勳的下一步有不同看法。根據Polymarket的數據，黃仁勳自行創業的機率最高，達27%；其次是2028年前不會擔任新職務，占24%；重返輝達的機率為20%，加入SpaceX及英特爾的機率則分別為8%與3%。值得注意的是，這項預測市場的交易總額僅約6.4萬美元，規模相對有限，相關數據並不代表黃仁勳的實際職涯安排。事實上，矽谷過去不乏企業領袖遭撤換後，重新開創事業的案例。蘋果（Apple）共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）1985年5月失去公司經營權，約4個月後創立NeXT。11年後，蘋果收購NeXT，賈伯斯也因此重返蘋果，最終帶領公司走向新高峰。馬斯克也曾在2000年被撤換PayPal執行長職務，約18個月後創立SpaceX，開啟另一段事業生涯。如果黃仁勳選擇加入英特爾，則可能重演美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）的經歷。艾科卡1978年遭福特汽車（Ford）解雇後，不到4個月便接掌陷入困境的克萊斯勒（Chrysler），後來在美國政府貸款擔保支持下，帶領公司度過危機。報導指出，美國政府自2025年8月起持有英特爾約10%股權。不過，黃仁勳目前仍是輝達最大的個人股東，以週五收盤價計算，其持股價值約1020億美元（約新台幣3.2兆元），也讓他未來的職涯選擇更加受到關注。除了自行創業或轉戰其他企業，過去也有科技業高層在爭議中離職後，迅速獲得其他公司延攬。惠普（HP）前執行長赫德（Mark Hurd）2010年8月因涉及私人關係的費用申報調查而離職，但僅一個月後，甲骨文（Oracle）便任命他擔任共同總裁。消息公布後，甲骨文股價在下一個交易日上漲約6%。當時甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）甚至批評，惠普撤換赫德是自蘋果董事會開除賈伯斯以來，最糟糕的人事決策。不過，黃仁勳恐怕無法立即展開下一段職涯。報導指出，輝達自10月6日股價創下歷史高點以來，市值已蒸發超過2.7兆美元，其中近9000億美元是在本週流失，市場也傳出美國證券交易委員會（SEC）正調查輝達的會計問題。受到科技股拋售潮衝擊，標普500指數週五收盤進入修正區間，那斯達克綜合指數單週更重挫10%。此外，黃仁勳預計12月1日接受美國眾議院閉門詢問，並已同意赴參議院銀行委員會公開作證。加州檢察長週五也向輝達發出傳票，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則要求輝達董事會在10天內提出說明。在多項調查與政治壓力尚未解除前，黃仁勳的下一步仍充滿變數。Polymarket交易者目前認為，他在今年底前加入新公司的機率僅約4%，顯示市場普遍預期，這位AI晶片產業的重要人物短期內不會有重大職涯動作。