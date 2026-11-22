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NBA密爾瓦基公鹿今（22）日以129：132惜敗費城76人，吞下13連敗。終場前恩比德（Joel Embiid）疑似明顯踩出底線，裁判卻未吹判，公鹿又因挑戰權已經用完而無法翻案。攻下生涯新高50分的赫洛（Tyler Herro）賽後直言：「他確實出界了，那邊底線沒有裁判。」76人暫停後由詹姆斯（LeBron James）發邊線球，恩比德接球後沿著底線運球消耗時間，左腳卻明顯踩出界外。公鹿板凳席立即向裁判抗議，但現場並未響哨，赫洛只能對恩比德採取犯規戰術。恩比德獲得兩次罰球並全部命中，在剩下1.5秒時將領先擴大至132：129。公鹿最後一擊交給赫洛，他在右側三分線外出手，球也順利落入籃框，一度讓公鹿看見延長賽希望；但經過重播確認，赫洛出手時比賽時間已經歸零，進球因此不算。赫洛賽後談到爭議判決時表示：「他確實出界了，那邊底線沒有裁判。」轉播慢動作也顯示，恩比德的左腳已經越過底線，但當時裁判的站位距離事發地點較遠，未能及時做出判決。這次爭議的關鍵在於NBA重播規則。恩比德踩線並未被裁判吹判，因此公鹿不能直接針對「未吹判的出界」提出挑戰；若球隊當時還保有挑戰權，仍可挑戰赫洛隨後的犯規判決，讓重播中心一併檢視犯規發生前，恩比德是否已經踩線出界。然而，公鹿當時已經用完挑戰權，裁判也不能自行啟動重播檢視這次出界，只能維持場上判決。至於赫洛最後的壓哨三分球，則涉及出手時間是否早於終場蜂鳴器，屬於裁判可主動檢視的項目，才會出現「最後一投可以重播，踩線卻不能改判」的特殊情況。若恩比德當下被吹出界，公鹿將在129：130落後1分時取得球權，有機會執行最後一波絕殺戰術。雖然不能因此斷言漏判直接造成公鹿輸球，但這次判決確實讓他們失去最後逆轉機會。赫洛全場23投15中，包括三分球12投7中，攻下生涯新高50分，另有11籃板、7助攻，仍無法阻止公鹿吞下13連敗，開季戰績跌至1勝16敗。恩比德則繳出26分、17籃板、9助攻，幫助76人以14勝3敗穩居東區龍頭。