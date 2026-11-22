第63屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在臺北流行音樂中心登場。日前金馬執委會舉辦「金馬63表演論壇」，由執行長聞天祥主持，邀請本屆九位最佳男女主角入圍者齊聚一堂。以下為讀者快速整理本屆的「準影帝」與「準影后」入圍名單及他們的角色亮點。
🏆 準影帝入圍名單（最佳男主角）
典禮時間
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- 戴立忍｜入圍作品：《功夫》 出道逾三十年、拿過金馬最佳導演與男配角的他，今年首度角逐影帝。經歷多年實戰後，他現在更追求不受劇本與排練束縛的直覺演出，像孩子或動物一樣捕捉最真實的當下。
- 劉冠廷｜入圍作品：《雙囍》 曾兩度獲得金馬最佳男配角，這次在《雙囍》獨挑大梁。他形容這次演出像搭上「沒那麼安全的雲霄飛車」，在既定軌道中保留臨場發揮，尤其獨角戲與巨大墨魚對戲令他難忘。
- 阮經天｜入圍作品：《狂忘警探》 在片中飾演記憶逐漸崩解的刑警，首度與日本導演SABU合作。過去習慣做足功課的他，這次放下事前預設、靠眼神與導演培養默契，更坦言去年才真正放下焦慮、全心投入演員身分。
- 楊偉倫｜入圍作品：《善男信女》 香港劇場界出身、首度問鼎金馬影帝。他從過去的殺人犯角色，搖身變成茶餐廳老闆，與鍾雪瑩展開報復攻防；他笑稱自己沒有典型男主角長相，全靠一張「兇不起來的臉」獲得導演青睞。
- 陳澤耀｜入圍作品：《黑潮》 為詮釋飽受創傷的角色，他在短時間內瘦身近十公斤、在烈日下跑步曬黑，甚至每天拔眉毛並深入漁村學捕蝦，以「受傷的孤狼」般的寫實狀態搏命演出。
- 楊雁雁｜入圍作品：《我們不是陌生人》 曾奪下金馬女配角與女主角的她，與導演陳哲藝迎來合作20週年。她在「成長三部曲」最終章飾演外表強勢、內心柔軟的「酒促阿姨」，像大家長般凝聚片中的四位陌生人。
- 余香凝｜入圍作品：《雙囍》 在片中飾演劉冠廷的新娘，陪伴丈夫面對家庭難題。她特地向嫁來台灣的香港朋友請教相處之道，並在劇組與劉冠廷的協助下，順利克服最難拍的酒醉戲。
- 袁澧林｜入圍作品：《第四幕》 挑戰高強度演技，飾演意外被推上舞台、對演戲近乎走火入魔的女子。她在香港室內連拍十天不見天日，直呼過程幾近崩潰，也大讚台灣劇組工作環境溫柔、便當特別好吃。
- 鍾雪瑩｜入圍作品：《善男信女》 兩年前剛奪下金馬影后，今年再度入圍。她飾演懷抱演員夢的銷售員，因一場送錯餐風波掀起連串報復，精準拿捏現代都市人心中壓抑的憤怒與不甘。
典禮時間
- 日期：2026年11月22日（日）
- 星光大道：17:00 開始
- 頒獎典禮：18:30 開始
- 電視直播：台視頻道同步直播
- 網路直播：台灣大哥大 MyVideo（獨家網路直播）、LINE TODAY
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