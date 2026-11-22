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▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）帶著左腿傷勢逆轉謝爾頓（Ben Shelton），連續兩年挺進年終賽冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年杜林ATP年終總決賽男單冠軍戰組合出爐，世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）今（22）日在4強賽以7：6（7：0）、6：4力退俄羅斯名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），生涯第3座年終賽冠軍只差最後一步，決賽將強碰帶傷逆轉晉級的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。兩名身高同為198公分的好手開賽都緊守發球局，首盤沒有出現任何破發點，一路戰至搶7。茲維列夫此時完全掌握節奏，靠著強勢發球及底線壓迫連拿7分，沒有讓梅德韋傑夫得到任何一分，以「7：0」拿下搶7局。次盤戰況仍然膠著，直到第7局梅德韋傑夫發球狀態出現波動，關鍵雙發失誤送出破發，讓茲維列夫取得4：3領先。德國球王此後沒有再給對手機會，最終耗時1小時26分鐘直落二勝出。茲維列夫全場轟出16記愛司球，一發得分率高達81％，整場比賽未曾面臨任何破發點。加上小組賽3戰，他本屆年終賽至今一盤未失，發球局也從未遭到攻破，本季勝場數則累積至巡迴賽最多的69勝。另一場4強賽中，艾卡拉茲在左大腿帶傷的情況下，以3：6、6：3、7：6（7：1）逆轉美國重砲謝爾頓（Ben Shelton），將個人連勝推進至13場，本季室內賽維持14戰全勝。茲維列夫曾於2018、2021年兩度奪得年終賽冠軍，若能再度封王，將成為史上第8位至少三度贏得這項賽事的球員。艾卡拉茲則連續兩年闖進決賽，尋求生涯首座年終賽冠軍。兩人過去交手13次，艾卡拉茲以7勝6敗稍占上風，並拿下近5次碰頭中的4勝；最近一次是在今年澳洲網球公開賽4強，艾卡拉茲歷經五盤大戰勝出。男單決賽預計於台灣時間11月23日凌晨1時開打，茲維列夫將以球王身分迎接本屆年終賽最嚴峻考驗。