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▲西班牙網球球星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今年曾於澳網4強擊敗茲維列夫，兩人決賽再度正面交鋒。（圖／美聯社／達志影像）

▲辛納（Jannik Sinner）因右膝傷勢提前結束賽季，無緣參加本屆年終總決賽。（圖／美聯社／達志影像）

茲維列夫（Alexander Zverev）今年首度登上世界第一，並提前鎖定年終球王，但他的兩座大滿貫冠軍都沒有碰到艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）或辛納（Jannik Sinner），讓外界對球王含金量仍有不同看法。如今茲維列夫將在年終賽決賽正面對決艾卡拉茲，迎來回應質疑的最佳舞台。29歲的茲維列夫迎來生涯最成功的一季，不但在法國網球公開賽打破大滿貫冠軍荒，隨後又於美國網球公開賽封王，加上澳網4強及溫網亞軍，憑藉四大賽穩定累積的積分，成為德國男網繼傳奇球星貝克（Boris Becker）之後，再次登上世界第一的球員。不過，茲維列夫的登頂過程並非沒有質疑。艾卡拉茲因手腕傷勢缺席法網，辛納則在第2輪提前出局，茲維列夫奪冠途中沒有遭遇任何世界前10名球員，最終在決賽歷經五盤擊敗科博利（Flavio Cobolli），拿下生涯首座大滿貫冠軍。美網期間，艾卡拉茲剛從長達4個月的傷勢中復出，最終在8強敗給謝爾頓；茲維列夫則於決賽以6：3、7：6（7：2）、5：7、6：2擊退謝爾頓，拿下個人第2座大滿貫。他今年兩次大滿貫封王之旅，合計只遭遇一名世界前10球員，正是美網決賽的謝爾頓。辛納在溫網奪冠後受到右膝傷勢影響，提前結束賽季；艾卡拉茲則因傷缺席超過4個月。茲維列夫最終在兩名主要競爭者未能完整出賽的情況下，首度登上世界第一，也讓部分球迷認為，他雖然積分最高，卻尚未真正擊敗這個世代最強的兩名對手。不過，世界排名衡量的是球員過去52週的整體成績，而非只看對艾卡拉茲、辛納的交手結果。茲維列夫本季拿下法網、美網兩座冠軍，同時打進溫網決賽及澳網4強，全年累積巡迴賽最多的69勝，四大滿貫全部至少闖進4強，穩定性確實優於多次因傷缺席的競爭者。茲維列夫也已提前鎖定年終世界第一，成為史上第30位登上ATP球王寶座的球員，以及首位以年終球王結束賽季的德國選手。世界第一並不是靠「避開誰」直接取得，而是他在競爭者倒下時，把握住兩次大滿貫機會，並維持整季高水準表現。只是排名能證明茲維列夫是2026年成績最穩定的球員，卻未必能完全消除外界對直接對決的疑問。他今年澳網4強曾經歷五盤大戰不敵艾卡拉茲，兩人生涯交手也以6勝7敗稍居下風，近5次碰頭更輸掉4場。如今兩人同樣以全勝姿態闖進年終賽決賽，茲維列夫一路未失任何一盤、發球局也從未遭破；艾卡拉茲則帶著13連勝及本季室內賽14戰全勝的氣勢而來。這場比賽不會改變茲維列夫已經取得的年終球王身分，卻可能左右外界如何評價他的登頂。擊敗艾卡拉茲、奪得生涯第3座年終賽冠軍，茲維列夫就能用最直接的方式證明，他不只是在雙雄受傷時把握機會，而是有能力正面擊敗最強競爭者；若再度落敗，「沒贏過艾卡拉茲與辛納就登上球王」的疑問，恐怕仍會延續至下個賽季。