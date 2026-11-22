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▲舒淇執導的電影《女孩》獲得「2026國際影評人費比西獎」。（圖／摘自東申未來微博）

第63屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）日晚間正式登場，不過沒想到在典禮開始前，得獎呼聲非常高的《雙囍》就擊敗《女孩》、《善男信女》、《狂忘警探》、《我們不是陌生人》4部強片，搶先開胡勇奪「金馬獎觀眾票選最佳影片」的獎項。「金馬獎觀眾票選最佳影片」這次在花蓮、新竹、高雄同步舉行，賽制依然挑戰影迷的體力跟耐力，報名者必須看完入圍「最佳劇情片」的5部作品《雙囍》、《女孩》、《善男信女》、《狂忘警探》、《我們不是陌生人》才能進行投票，這次共有311人參加，其中《雙囍》成功脫穎而出，在典禮開始前就搶先奪下一獎。雖然《雙囍》搶先開胡，但其他作品也不容小覷，由國際影評人協會（Fédération Internationale de la Presse Cinématographique）頒發的獎項「2026國際影評人費比西獎」，則是由舒淇執導的《女孩》從《泡泡糖女孩》、《第四幕》、《沙央》、《泥娃娃》、《謊言生活》、《善男信女》、《日光》中勝出獲獎。這次評審團由芬蘭影評人與赫爾辛基亞洲影展藝術總監艾亞倪思卡內、韓國影評人李和貞、台灣影評人與策展人楊元鈴組成，評論該片以極為細膩且克制的手法描繪少女成長，透過充滿詩意的攝影與精準場面調度，巧妙建構出1980年代末基隆的潮濕氛圍與無聲創傷，深入刻畫女性心理，讓人看完餘韻無窮，因此一致決定將獎項頒給《女孩》。