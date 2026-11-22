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費城76人近期氣勢如虹，拉出一波5連勝穩居東區龍頭，場下團隊凝聚力更是空前高漲。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前趁著休兵晚間動用個人人脈，包場邀請76人全隊一同觀賞剛在全美上映的新片《我演洛基》（I Play Rocky），並在76人官方社群釋出全隊在戲院合影的溫馨畫面。受訪時詹姆斯直言，在費城這座城市挑選這部電影「根本是再自然不過的決定」；然而在這場熱鬧的團隊電影夜中，與詹姆斯私交甚篤的當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）卻意外缺席，他也親自揭曉了讓人會心一笑的「暖心原因」。新片《我演洛基》講述好萊塢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）當年籌拍經典拳擊電影《洛基》的真實幕後故事，該片於11月6日在美國首映並於本周五（20日）在全美院線正式上映。由於片中主角洛基巴爾博亞（Rocky Balboa）正是出身自費城的草根拳王，電影所傳遞的決心、野心與逆境突圍精神，更與球隊建立化學效應的目標不謀而合。談到舉辦這場團隊電影夜的契機，詹姆斯笑著表示理由再明顯不過：「這件事促成得很自然，畢竟這可是《洛基》，而我們就在費城啊！」詹姆斯透露自己早就聽聞這部電影評價極佳，剛好球隊在訓練後迎來一個空閒的夜晚，「我動用了一些人脈關係，順利把這部電影帶給我的隊友和整個76人球團一起欣賞。」觀影後詹姆斯也給出高度評價，特別盛讚選角功力：「我覺得這是一部非常棒的電影，選角簡直令人難以置信，每個演員長得都跟他們飾演的原型人物一模一樣，這就是好萊塢的魅力，真的很酷。」自從詹姆斯決定轉戰費城以來，他與26歲明星後衛馬克西在場內外建立起極為深厚的兄弟情誼，因此當76人官方曬出電影夜大合照時，馬克西的缺席立刻引起媒體與球迷關注。對此，馬克西在受訪時直接指著自己今年5月14日才剛出生的寶貝兒子Marvel，用簡短卻充滿父愛的四個字給出解答：「我在忙這個。」自從升格人父後，馬克西的生活重心已悄然轉變，在安排私人行程前總得先顧及家中的寶貝兒子，溫馨理由讓全場記者忍俊不禁。雖然缺席了場下的電影夜，但馬克西完全沒有錯過詹姆斯在場上的英雄表現，在隔天主場迎戰密爾瓦基公鹿的激戰中，詹姆斯宛如受到《洛基》熱血精神感召，在第四節獨拿13分、全場攻下21分、6籃板與6助攻，率領76人以132：129驚險收下5連勝，並寫下開季關鍵時刻12勝0負的歷史級紀錄。