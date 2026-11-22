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歌仔戲表演到一半「外送員闖入送餐」！演員蹲下拿飲料、還比YA

▲春美歌劇團19日表演時，突然出現一名外送員騎著機車抵達現場，因遲遲找不到訂餐者，只好在台下大喊「外送誰的」。（圖／翻攝自IG@naoe66）

▲外送員好不容易找到訂餐者，對象竟是台上表演的演員，且演員順利接到餐點後，甚至還在外送員拍餐點送達照時，俏皮地在鏡頭前比YA燦笑。（圖／翻攝自IG@naoe66）

外送員直闖歌仔戲舞台送餐！副團長還原爆笑過程

歌仔戲演一半外送來了！彰化二林龍聖宮日前舉辦入火安座大典，並邀請春美歌劇團登台演出，沒想到演到一半突然有外送員抵達現場，並因找不到訂餐者大喊「外送誰的？」事後還發現竟是台上演員點的，演員直接上前取餐，還不忘在外送員拍照存證時對著鏡頭比YA燦笑，突如其來的插曲讓台下觀眾全笑翻。影片曝光後迅速在網路上爆紅，累積超過205萬次觀看。彰化二林龍聖宮在10月17日至19日舉辦入火安座大典，並邀請春美歌劇團前來表演。不過有網友在IG上傳現場片段，畫面中春美歌劇團已經搭台表演，但在演出時突然出現一名外送員騎著機車抵達現場，對方因遲遲找不到訂餐者，只好在台下大喊「外送誰的」。有趣的是，外送員好不容易找到訂餐者，對影片瞬間在網路上爆紅，至今已累積高達205萬觀看次數，還有高達11萬人按讚，不少人笑翻留言「以前年代沒叫到外送，現在可以補上」、「重點還是要拍送達照」、「一個敢送，一個敢拿」、「算不算一種使命必達」、「樂團老師反應超快，馬上接梗」、「這就是野台戲才會有的趣味」。事後劇團副團長孫凱琳發文還原當下情況，表示飾演苦旦「玫瑰」的演員虹豫，在當天開演前叫了外送，但外送員抵達後，在廟埕廣場四處張望依舊找不到人，並一路找到舞台前方，台上演員才發現台下有動靜，孫凱琳當時開玩笑接戲問道「幹嘛！他叫外送喔？」孫凱琳坦言，原先以為是另一名飾演劇中反派「妖婦」演員訂的，沒想到一旁的演員小音爆料「是玫瑰叫的！」玫瑰馬上承認「我叫的」，但當下玫瑰挺著戲劇中大肚子的裝扮，則由小音伸手向外送員取餐，外送員也真的把飲料遞到舞台上，甚至冷靜地完成拍照存證，造就了傳統戲曲與現代外送文化碰撞的爆笑名場面。