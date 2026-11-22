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▲日本冬季棒球聯盟今日開打，賽事邁入第五屆。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.22）

▲日本冬季棒球聯盟今日開打，沖繩知事古謝玄太（右後6）擔任開球嘉賓。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.22）

2026日本冬季棒球聯盟（JWL）今（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，中華職棒統一7-ELEVEn獅投手哀宥宇、捕手吳柏賢以及中信兄弟內野手王興楷皆有參賽。在今早的開幕儀式，沖繩縣知事古謝玄太擔任開球嘉賓，獅隊總教練林岳平也現身觀賽。中琉文化經濟協會理事長陳俊池致詞時表示，JWL已成為球員累積實戰經驗、提升自我的重要舞台，中琉文化經濟協會會持續扮演台灣與沖繩的重要橋樑。JWL位於沖繩縣，今年邁入第5屆，參與球員來自17個國家與地區、超過150位球員，寫下賽史新紀錄。其中統一獅派遣投手哀宥宇、捕手吳柏賢，中信兄弟派遣內野手王興楷參賽，3人皆被分配在Advance聯盟LEQUIOS隊，國立體育大學投手吳祉恩以及一般報名的內野手曾泓銘，則被分配到Tryout聯盟。在今日的開幕儀式上，中琉文化經濟協會理事長陳俊池表示，他在14年前曾經在台灣參與亞洲冬季聯盟開辦的過程，「從零開始成立一個全新的聯盟賽事是一件非常不容易的事情，當中的辛苦和挑戰，我也有深刻的體會。」陳俊池說，非常榮幸能擔任台灣與沖繩的橋樑，「在此我要特別向JWL的創辦人鷲崎一誠，還有他所有的工作夥伴，表達我最深的敬意。」陳俊池指出，中職的統一獅與中信兄弟，已經連續3年派球員來參賽，「這也代表JWL已經成為球員累積實戰經驗、提升自己、拓展未來發展的一個非常重要的舞台。」他表示，JWL已經吸引世界各國的好手來到沖繩，年輕選手就像一顆顆等待發光的寶石，在沖繩接受挑戰、累積經驗，也讓自己的實力不斷地成長。陳俊池說，中琉文化經濟協會很高興扮演台灣與沖繩之間串聯各項交流的重要橋樑，「最後，我想祝福所有參賽的選手在這個舞台上，相信自己、勇敢挑戰、全力以赴，期待大家從沖繩出發，讓世界看到你們的光芒。」JWL主要訓練、比賽場地位於沖繩市Koza Shinkin球場，為日本職棒廣島鯉魚隊春訓基地，內野界內區採用黑土、界外區為人工草皮，外野則是天然草皮，可容納1萬5260位球迷入場，是沖繩縣第2好的球場，僅次於那霸市奧武山棒球場（巨人隊春訓基地）。Koza球場除了春訓由廣島隊使用，平常會給基層高中、國中作為練習場地，兩側配有兩道基礎室內牛棚以及一道室內打擊區，在球場另一側則有面積寬闊的室內打擊練習場，訓練區域相當充足。