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加拿大積極改善對中關係 陳明祺示警經濟脅迫風險

卡尼擬引進中國電動車 台灣示警監控與產業衝擊

台灣對中投資占比從逾8成降至3.8% 陳明祺：中國擅長將經濟武器化

批中國藉川習普同框宣傳 憂共軍演練海上封鎖

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近期積極改善與中國的經貿關係，試圖在美國總統川普（Donald Trump）發動貿易戰之際，降低加拿大對美國市場的依賴。不過，台灣外交部政務次長陳明祺週六（21日）接受《美聯社》專訪時警告，加拿大若過度深化與中國的經貿往來，恐怕反而陷入卡尼自己曾示警的「經濟脅迫」風險。他以台灣過去遭中國利用經貿依賴施壓的經驗為例，提醒加拿大應審慎選擇合作夥伴，並指出中國相當擅長將經濟相互依賴轉化為政治施壓工具。根據《美聯社》報導，陳明祺21日在加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）期間接受專訪，被問及卡尼政府積極改善與中國關係的作法時，直言：「我們很擔心，真的很擔心。」卡尼過去曾警告，全球主要強權正將經濟整合當成施壓武器，包括美國祭出關稅措施，以及中國限制關鍵礦產出口等。他因此呼籲中等強權分散貿易夥伴，避免遭受經濟脅迫。陳明祺肯定卡尼先前在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的演說，但也質疑，加拿大是否應該與民主價值觀不同的國家深化合作。陳明祺反問：「你想選擇誰當作合作夥伴？」並提醒加拿大不要忘記過去「兩名麥可」（Two Michaels）遭中國拘留的事件。2018年，加拿大應美國引渡要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國隨即拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor），兩人遭關押近3年，引發外界批評北京採取「人質外交」。直到2021年9月孟晚舟返回中國當天，兩人才獲釋。不過，北京始終否認拘留行動具有政治動機。陳明祺發出警告之際，卡尼才剛在中國深圳與中國國家主席習近平會晤，雙方同意進一步調降部分關稅，以擴大經貿合作。在川普貿易戰壓力下，加拿大正積極尋求分散出口市場。川普先前威脅，自明年1月1日起，對加拿大汽車及汽車零組件課徵50%關稅。卡尼表示，如果與華府的談判無法確保加拿大汽車產業持續發展，加拿大可能轉向中國汽車製造商尋求合作。不過，陳明祺警告，中國電動車不僅可能衝擊加拿大本土汽車製造商，其聯網技術也可能帶來監控風險，即使車輛是在加拿大境內生產，相關疑慮仍然存在。對此，卡尼主張，加拿大與中國的貿易關係不同於美中之間複雜的競爭局勢。加拿大主要向中國出口農產品、能源及其他大宗商品，而非先進半導體等敏感技術，因此雙方經貿合作的性質有所不同。陳明祺指出，台灣過去曾因高度依賴中國市場，遭北京透過貿易限制施加政治壓力，因此近年積極降低對中國的經濟依賴。他強調：「中國非常擅長將相互依賴關係武器化，也非常擅長利用我們的依賴，達成政治目的。」根據台灣政府統計，2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重超過80%，但去年已大幅下降至3.8%。出口方面，2020年台灣對中國及香港出口占整體出口比重接近44%，去年則降至約27%，顯示台灣持續調整出口市場結構，降低對單一市場的依賴。除了經貿問題，陳明祺也談及本週在深圳舉行的高峰會。他指控北京利用習近平與川普、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同框的照片進行政治宣傳。照片中，習近平坐在川普與普丁之間的顯眼位置。陳明祺認為，中國藉此向國內外塑造習近平是全球領導人的形象，並批評北京「非常擅長宣傳」，形容這場峰會的象徵意義大於實質成果。在台海安全方面，陳明祺指出，中國正持續加強台灣周邊軍事行動，即使全面入侵台灣可能付出極為龐大的代價，北京仍不斷施加軍事壓力。他警告，中國船艦的相關活動可能是在演練對台灣實施海上隔離或封控。儘管對加拿大深化對中關係表達憂慮，陳明祺仍肯定卡尼在國際事務上的領導力，並歡迎加拿大承諾與台灣簽署延宕已久的貿易合作安排。陳明祺表示，台灣高度尊重卡尼的國際願景，也希望成為其中一員，展現台灣持續深化與加拿大合作的意願。