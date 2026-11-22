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第63屆金馬獎即將於今（22）日晚間登場，近期不少歷屆發生過的事件也都再度引發熱議，其中在第48屆金馬獎中，與中國演員黃渤擔任「最佳攝影奬」頒獎人的藍正龍，竟在宣布得獎名單時脫口說：「這不準嘛！」直接引爆爭議，遭疑是不尊重得獎人趙非，他也在事後道歉，「這句話的確有些不禮貌。」並澄清表示僅是開玩笑。藍正龍在2011年受邀擔任第48屆金馬獎的頒獎人，與黃渤頒發「最佳攝影奬」的獎項，而在上台時，他先是幫自己合作過的攝影師、以《賽德克·巴萊》入圍的秦鼎昌抱不平，問身旁黃渤：「我電影的攝影師跟賽德克是同一個，怎麼都沒入圍？」接著在宣布得獎人是中國電影《讓子彈飛》的攝影師趙非時，竟當場擺出略顯無奈的表情脫口說出：「這不準嘛！」藍正龍的這句話不僅讓現場陷入尷尬，也直接引爆爭議，許多觀眾認為他在公開場合質疑評審結果，對遠道而來的資深得獎者趙非極度不尊重。面對輿論風波，藍正龍起初在微博發文喊冤，表示「這不準」其實是《讓子彈飛》片中的經典台詞，本意是自嘲自己的「預測不準」，並非看低獲獎作品。但就算藍正龍道歉，外界依然不買帳，他隨後又在出席電影《巨額交易》宣傳活動及個人微博上二度道歉，受訪時坦承這句話「的確有些不禮貌」，表示自己開了一個「不好笑的玩笑」，並再度向攝影師趙非致歉，承諾往後會謹言慎行。