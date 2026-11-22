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守備位置 球員 球隊 代表國家／地區 捕手 康崔拉斯（William Contreras） 釀酒人 委內瑞拉 一壘手 米德（Curtis Mead） 紅襪 澳洲 二壘手 奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.） 洋基 巴哈馬 三壘手 李灝宇（Hao-Yu Lee） 老虎 台灣 游擊手 羅培茲（Otto Lopez） 馬林魚 加拿大 外野手 阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez） 太空人 古巴 外野手 瑞法拉（Ceddanne Rafaela） 紅襪 古拉索 外野手 阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 光芒 墨西哥 指定打擊 大谷翔平（Shohei Ohtani） 道奇 日本 工具人 杜邦（Mauricio Dubón） 勇士 宏都拉斯 先發投手 桑契斯（Cristopher Sánchez） 費城人 多明尼加 後援投手 富恩特斯（Didier Fuentes） 勇士 哥倫比亞

效力底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee），菜鳥球季便用球棒寫下多項台灣紀錄。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）評選第3屆「世界年度最佳陣容」（All-World Team），李灝宇獲選最佳三壘手，成為首位入選的台灣球員，並與日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）並列。這份名單限定美國境外出生的球員，每個國家最多只能有一人入選。球員可代表出生國，或曾在國際賽代表出賽的國家參與評選；守備位置雖保有彈性，但必須是本季曾固定鎮守的位置。波多黎各雖為美國屬地，由於擁有自己的世界棒球經典賽代表隊，同樣被列入評選範圍。李灝宇新人球季出賽114場，累積87支安打，包括19支二壘安打、10支全壘打，貢獻46分打點及3次盜壘成功，打擊三圍為.264／.322／.424，OPS為.743，OPS+及wRC+均為107，另繳出1.0 WAR。其中，李灝宇成為大聯盟史上首位單季擊出雙位數全壘打的台灣球員，並在得分、安打、全壘打、打點、長打、二壘安打及猛打賞等多項數據刷新台將單季紀錄。從4月中旬進入老虎先發打線後，他逐漸站穩位置，也證明自己的打擊火力能在大聯盟層級發揮。克雷爾指出，李灝宇原本因腹斜肌拉傷，無法代表台灣參加世界棒球經典賽，但傷勢並未對他的大聯盟菜鳥球季造成太大影響。克雷爾寫道：「這名能夠鎮守多個守備位置的內野手，幾乎改寫了所有台灣出生球員的單季主要紀錄，其中大部分原本由2023年經典賽英雄張育成保持。」李灝宇可以鎮守三壘、二壘等內野位置，多功能性成為他留在老虎陣容的重要優勢。這次獲選世界最佳三壘手，不只是個人菜鳥球季的肯定，也代表台灣野手首次在大聯盟官網的全球性陣容評選中占有一席之地。儘管菜鳥年已改寫多項台灣紀錄，李灝宇並未把超越前輩視為最終目標。他曾明確表示：「我的目標不是成為最強的台灣球員，我想成為一名在美國打出好成績的優秀球員。」本屆名單星光熠熠，除李灝宇外，道奇日籍球星大谷翔平獲選指定打擊；太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）及費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）也都入選。