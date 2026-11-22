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洛杉磯湖人本季徹底跌破全美專家眼鏡，在休賽期大幅重組陣容後開季豪取14勝3負佳績，正式超越聖安東尼奧馬刺登上西區與全聯盟龍頭寶座。面對開季遠超預期的奪冠氣象，湖人籃球事務總裁兼總管佩林卡（Rob Pelinka）在對陣國王賽前接受《Spectrum SportsNet》專訪時明確宣示，球團絕不會因開季順遂而自滿，並承諾將在明年2月11日交易截止日前「積極出手」，為這支具備爭冠實力的勁旅補齊最後一塊拼圖。休賽期經歷陣容大換血的湖人，季前曾被ESPN唱衰為「全聯盟最令人失望的球隊」，甚至預測整季僅能拿下45勝。然而在當家巨星唐西奇（Luka Doncic）打出MVP級別統治力的帶領下，湖人開季便轟出全聯盟第3的進攻效率與穩固防守，一路衝上聯盟第一。佩林卡受訪時表示：「身為總管，我們總習慣用前20場比賽真正評估陣容並找出漏洞。我們會在交易截止日積極出手，補強我們發現的短板。我們認為這支球隊有真正的機會在季后賽走得更遠並向總冠軍發起衝擊，所以我們想盡可能為陣容增添更多天賦。」不過56歲的佩林卡也保持冷靜，提醒全隊切勿得意忘形：「我們不想因為火熱的開局而衝過頭或自滿，但顯然到目前為止一切都非常順利，我們希望能延續下去。」自2017年執掌湖人兵符以來飽受批評的佩林卡，如今憑藉休賽期圍繞唐西奇引進塞布爾（Matisse Thybulle）、馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與格里梅斯（Quentin Grimes）等綠葉的成功操作，已被美媒點名為本季「年度最佳行政人員（Executive of the Year）」的熱門人選。佩林卡也在訪談中特別點名表揚休賽期重金換來的25歲主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。凱斯勒本季場均繳出14.2分、10.9籃板與1.8助攻的雙十數據，徹底鎮守湖人禁區。佩林卡盛讚：「當你談到唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）有多麼出色時，我認為凱斯勒同樣是幫助他們達到這個水準的關鍵。他每個進攻回合都能利用身體對抗和絕佳的掩護角度，連續為隊友做出三到四次掩護，他非常清楚自己在場上該做什麼。」然而美媒《NBC Sports》指出，儘管湖人開季氣勢如虹，陣容仍存在一個最迫切的隱憂，凱斯勒身後的「替補中鋒」戰力真空。湖人休賽期簽下的老將中鋒魯尼（Kevon Looney）本季表現大幅下滑，場均僅1.7分、2.6籃板且幾乎跌出輪換，迫使教練團只能頻繁讓范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、防守屢遭點名的馬穆克拉什維利，甚至雙向合約長人庫珀（Carson Cooper）頂替五號位。在操作空間方面，由於湖人先前為了交易凱斯勒已送出兩枚首輪籤與兩枚首輪互換權，目前手上僅剩2032年首輪互換權與三枚二輪籤，加上可交易籌碼多為魯尼、范德比爾特、布朗尼（Bronny James）與哈迪（Jaden Hardy）等吸引力有限的球員，雖然團隊薪資距離第一層土豪線硬上限仍有約800多萬美元操作空間，但美媒預估佩林卡在截止日前最可能採取類似上季用文森（Gabe Vincent）加二輪籤換回肯納德（Luke Kennard）的務實「低調補強」模式，替禁區找來可靠的替補護框手。