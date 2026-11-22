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▲統一獅大物投手哀宥宇菜鳥年表現不盡理想，休賽季被派遣至日本冬季聯盟練功。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.21）

▲日本冬季聯盟社長鷲崎一誠（中）與統一獅哀宥宇（左2）、吳柏賢（右2），中信兄弟王興楷（右1）以及國立體大吳祉恩（左1）留下合影。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.21）

2026日本冬季棒球聯盟（JWL）今（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，中華職棒統一7-ELEVEn獅總教練林岳平親自到場觀賽。談到連續3年派遣選手參賽，餅總認為JWL的環境有助於選手成長，球隊收到不錯的成效。話鋒一轉，談到大物投手哀宥宇，餅總直言成長完全停滯，因此希望選手能到沖繩找回過去的投球想法，「他今年真的投得很糟糕，所以來到新的環境，去找自己投球的方案，如何靠自己生存下來。」JWL邁入第5年，獅隊連續3年派遣選手參賽，今年推出投手哀宥宇、捕手吳柏賢赴沖繩練功。獅隊總教練林岳平指出，大概9月就告知哀宥宇、吳柏賢季末要前往沖繩，「這是跟潘俊榮（農場主管）一起討論的。希望（吳）柏賢捕手端，再多一點陌生的環境、快速去成長。」哀宥宇去年選秀第2輪入隊，是獅隊期待的潛力投手，但今年在二軍卻繳出不理想的成績，出賽12場（4場先發），拿下2勝3敗，21.1局失掉22分（19分責失分），送出6次三振、19次四死球，防禦率高達8.02。林岳平直言，「他今年真的投得很糟糕，所以來到新的環境，去找自己投球的方案，如何靠自己生存下來。」林岳平不諱言，哀宥宇目前的成長進度是「停滯狀態」，「完全停在他（選秀）進來的狀態。說控球沒控球、說速度沒速度，比賽內容他也沒辦法主宰、控制，這是一個很糟糕的點，他現在是要完成比賽的局面是相對程度比較低。」林岳平進一步指出，哀宥宇的投球動作跟身體健康度不是那麼完整，兩者沒辦法兼具的話，投起來球就會有點遲疑、懷疑，「甚至在比賽中為了要完成比賽，用不自在的投球方式，這個過程是不行的。」林岳平表示，哀宥宇來到沖繩這段期間，除了練功，也要找回過去的自己，「這邊沒有教練指導、語言也不通，內心能不能做出，他過去打棒球最好的狀態，找回原本投球的樣子，或是要怎麼投球的想法。」談到JWL，林岳平說有感受到選手的成長，「知道這邊是廣泛選手參與的聯盟，讓離開我們保護的選手，能夠獨立去面對不同環境、選手，讓自己在這環境中表現自己。」林岳平指出，過去2年派遣的選手有收到成效，「因為第1年的林泓弦跟張皓崴目前已經算是球隊可以仰賴的選手了。那第2年的全紹凱跟陳維祥，今年看紹凱在台灣冬盟的狀態，也許明年會是用得到的戰力了。」今年首度來到沖繩觀賽，林岳平表示，今年季末比較有空檔，因此來看一下環境與規模，「可以讓球隊知道這是一個好的環境，未來是不是可以增加選手來參與這個賽事。」林岳平指出，這個聯盟的選手範圍很大，台灣球員必須要去觀察、融入，並從中去調整，「希望開發選手內心與內涵。」