「給你1000萬日圓，但兩年後就要變成一朵花，你願意嗎？」Netflix 全新末日科幻動畫《愚者之夜》（Fool Night）確定於11月26日（四）在台灣上線，全球同步獨家播出，而且一次釋出全季集數！故事描述地球失去陽光、氧氣逐漸耗盡，人類為了生存，竟發展出將人體轉變成植物的「轉花手術」，只要願意犧牲自己，就能獲得1000萬日圓（約新台幣200萬元）補助金。作品不只探討生命價值、貧富差距，更由《機動戰士鋼彈》動畫公司 SUNRISE 與《魔法少女小圓》動畫公司 SHAFT 首度聯手打造，還沒開播就備受動漫迷期待。
《愚者之夜》11/26 Netflix上線！1000萬日圓換人生最後兩年
根據 Netflix 官方公告，《愚者之夜》改編自日本漫畫家安田佳澄創作的同名作品，原作自2020年起於小學館《Big Comic Superior》連載，累計發行量已突破100萬冊。故事背景設定在遙遠未來，地球遭厚重雲層籠罩，陽光無法照射地表，植物大量枯萎，氧氣也逐漸耗盡。為了延續人類文明，科學家開發出「轉花技術」，將種子植入人體，讓人類最終變成能製造氧氣的植物「靈花」。
最殘酷的是，接受轉花手術的人可以獲得1000萬日圓（約新台幣200萬元）補助金，卻也意味著只剩最後兩年能以人類身分生活。主角「神谷十四郎」因長期陷入貧困、對人生失去希望，決定接受手術，沒想到他在轉花後竟獲得聽見「靈花」聲音的特殊能力，隨後更被捲入一連串靈花殺人事件。當窮人只能透過犧牲生命換取金錢，究竟是自由選擇，還是被社會逼上絕路？也讓這部作品不只是末日科幻動畫，更深入探討生命、階級與人性的殘酷問題。
SUNRISE 首度攜手 SHAFT！《愚者之夜》全季一次上線
《愚者之夜》另一大看點就是動畫製作陣容，由曾製作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》的 SUNRISE，與《魔法少女小圓》、《物語》系列的 SHAFT 首度合作，並找來湯川敦之擔任導演、《我推的孩子》田中仁負責系列構成、《Dr.STONE》加藤達也操刀配樂。聲優方面，神谷十四郎由內山昂輝配音，女主角蓬萊詠子則由壽美菜子擔綱，另外還有榎木淳彌、岡本信彥、若山詩音等人氣聲優加入。
Netflix 近期也公開正式預告及主視覺圖，呈現主角從笑容燦爛到情緒崩潰的強烈對比，搭配陰暗末日場景，凸顯作品壓抑卻又美麗的世界觀。官方同時宣布，片頭曲由日本樂團 Tempalay 演唱〈Shake! spit out〉，片尾曲則由 Nowlu 獻唱〈息〉。《愚者之夜》將於11月26日在 Netflix 全球獨家上線，台灣觀眾也能同步觀看，且不用每週等待更新，一次就能追完整季。
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根據 Netflix 官方公告，《愚者之夜》改編自日本漫畫家安田佳澄創作的同名作品，原作自2020年起於小學館《Big Comic Superior》連載，累計發行量已突破100萬冊。故事背景設定在遙遠未來，地球遭厚重雲層籠罩，陽光無法照射地表，植物大量枯萎，氧氣也逐漸耗盡。為了延續人類文明，科學家開發出「轉花技術」，將種子植入人體，讓人類最終變成能製造氧氣的植物「靈花」。
最殘酷的是，接受轉花手術的人可以獲得1000萬日圓（約新台幣200萬元）補助金，卻也意味著只剩最後兩年能以人類身分生活。主角「神谷十四郎」因長期陷入貧困、對人生失去希望，決定接受手術，沒想到他在轉花後竟獲得聽見「靈花」聲音的特殊能力，隨後更被捲入一連串靈花殺人事件。當窮人只能透過犧牲生命換取金錢，究竟是自由選擇，還是被社會逼上絕路？也讓這部作品不只是末日科幻動畫，更深入探討生命、階級與人性的殘酷問題。
《愚者之夜》另一大看點就是動畫製作陣容，由曾製作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》的 SUNRISE，與《魔法少女小圓》、《物語》系列的 SHAFT 首度合作，並找來湯川敦之擔任導演、《我推的孩子》田中仁負責系列構成、《Dr.STONE》加藤達也操刀配樂。聲優方面，神谷十四郎由內山昂輝配音，女主角蓬萊詠子則由壽美菜子擔綱，另外還有榎木淳彌、岡本信彥、若山詩音等人氣聲優加入。
Netflix 近期也公開正式預告及主視覺圖，呈現主角從笑容燦爛到情緒崩潰的強烈對比，搭配陰暗末日場景，凸顯作品壓抑卻又美麗的世界觀。官方同時宣布，片頭曲由日本樂團 Tempalay 演唱〈Shake! spit out〉，片尾曲則由 Nowlu 獻唱〈息〉。《愚者之夜》將於11月26日在 Netflix 全球獨家上線，台灣觀眾也能同步觀看，且不用每週等待更新，一次就能追完整季。