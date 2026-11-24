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亮點一：社群爆紅！台北限定T恤與超限量「大入袋」

▲寫有TAIPEI字樣搭配橘色富士山的台北限定T恤必搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲BEAMS JAPAN經典畳縁收納小包，有著10週年紀念標誌，適合收藏。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點二：台日神級聯名！連得堂煎餅與高科技足袋必收

▲台南百年老店連得堂烙印BEAMS JAPAN雞蛋煎餅，特別設計「煎餅超人」限定包裝，印有台式冷笑話超接地氣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣品牌異拍為日本傳統「足袋」注入科技製法。（圖／記者蕭涵云攝）

▲BEAMS JAPAN大稻埕快閃店，邀集台灣品牌共同開發限定商品。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點三：質感生活選物！復古啤酒對杯 12月新品搶先看

▲神農生活 啤酒對杯組合 for BEAMS JAPAN。（圖／BEAMS TAIWAN提供）

12月開賣新品搶先看

▲BEAMS JAPAN台北快閃店預告12月開賣新品。（圖／BEAMS TAIWAN提供）

1月春節特別企劃預告

BEAMS JAPAN TAIPEI POP UP快閃店資訊

▲台灣人不用飛日本，也能買到BEAMS JAPAN質感好物。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雖然BEAMS JAPAN大稻埕快閃店內空間不大，但商品仍相當有看頭。（圖／記者蕭涵云攝）

以日本製造與傳統工藝為核心的BEAMS JAPAN，宣布進駐台北大稻埕，展開為期100天的期間限定快閃店POP UP STORE。除了經典商品與10週年紀念系列、還推出台北限定T恤，並攜手在地品牌推出極具話題性的聯名企劃，連得堂煎餅、異拍足袋、小草作茶包禮盒、限量「大入袋」等，都在Threads上爆紅掀話題，排隊人潮擠爆迪化街。BEAMS JAPAN台北期間限定店於11月21日至2027年2月28日快閃，長期透過服飾、工藝、設計、食品與生活雜貨等不同類別的選物，介紹日本各地的特色文化與製造技術，讓BEAMS JAPAN圈粉無數。本次台北快閃店延續一貫的選物精神，還將目光放在台灣的傳統工藝、地方食文化與設計創作，攜手台灣品牌共同開發限定商品，成為精彩亮點。◾️：以品牌經典的橘色富士山為識別圖像，結合搶眼的「TAIPEI」字樣，極具收藏價值，是死忠粉絲必收首選。◾️：靈感來自日本傳統祈福文化，內含隨機人氣限定商品與購物優惠券。全台極限量500份，其中300份將於11月21日大稻埕開幕當天現場販售，其餘200份則於台南與台中先行釋出（數量有限，售完為止）。◾️為慶祝BEAMS JAPAN 10週年，與1892年創立的岡山織物品牌「高田織物」合作，特別採用黑金配色的緹花織法，在運用日本傳統榻榻米包邊布料「畳縁」打造的實用收納小包上，呈現標誌與日本10圓硬幣的「10」字樣。本次快閃店完美結合日本職人視角與台灣在地風情，推出的特色聯名商品讓許多網友大讚「台日友好最高境界」：◾️：台南百年老字號「連得堂」的經典手作雞蛋煎餅，不僅直接烙印上BEAMS JAPAN標誌，更推出融入台灣早餐店冷笑話元素的「煎餅超人」限定包裝，被社群網友封為「最潮伴手禮」。◾️：將日本傳統「足袋」（分趾襪）結構結合台灣製襪工藝，並導入由NASA開發技術衍生的「Outlast溫度調節纖維」，打造出兼具潮流外型與機能舒適度的nori 1:1 socks。◾️：以南投紅玉紅茶為基底，搭配花蓮月桃葉、雲林柳橙、新竹馬告與屏東金鑽鳳梨推出獨家茶飲；包裝更巧妙設計成放大版茶包造型，並以月桃撚繩點綴，袋身圖案則描繪果乾與茶葉在沖泡時隨水流翻動的模樣。針對喜愛生活雜貨的品味人士，快閃店也網羅了多款充滿文化底蘊的生活器皿與工藝品：◾️：重現1950年代台灣復古風情，推出帶有網格印刷技術的「花與果」、「山與海」玻璃啤酒對杯。同時，也將台東職人手工製作的山豬耳小掃把換上BEAMS JAPAN標誌性的橘色棉線（山豬耳小掃把12月開賣）。◾️：台東職人98歲張阿伯，換上BEAMS JAPAN標誌性的橘色棉線，搭配堅韌的山豬耳植物與竹柄，手工製作山豬耳小掃把。◾️：以排灣族文化記憶為靈感，推出雄鷹、水鹿、山羌、山豬與鯨魚等五款經落葉低溫煙燻製成的陶器線香座。◾️：主打採集台灣斷層土壤製成染料，並以台灣植物調色、太平洋海水曬洗固色，將自然風土轉化為日常穿著的色彩。本次選用台南左鎮斷層的土壤，搭配芒果調色。BEAMS JAPAN更預告，迎接2027年農曆新年，將於1月推出春節特別企劃，從台灣獨有的年節文化汲取靈感，預計首發「BEAMS JAPAN 一日三餐風呂敷套組」，以人氣代表商品「富士山飯碗」搭配神農生活嚴選台灣在地米的「一日三餐」系列，結合台灣食米文化與日本餐桌器皿美學，並特別邀請創作陶瓷器皿與織品物件的品牌「白花花 BYHUAHUA」，設計專屬限定收納袋，以日本傳統風呂敷方式包裹，為熟悉的節慶元素帶來不同的詮釋。時間：2026年11月21日（六）至 2027年2月28日（日）地點：台北市大同區迪化街一段32巷17號1樓（大稻埕拾久駅）