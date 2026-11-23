第63屆金馬獎頒獎典禮於昨晚（22日）圓滿落幕，今年大咖雲集、創造滿滿話題，平台總計全台共超過500萬人次觀看。其中，收視最高點落在知名調光師周佳聖獲頒「年度台灣傑出電影工作者」，他在上台分享多年來投入電影工作的心路歷程，更直呼：「我可以不帥，但是調光一定要帥！」讓眾人聽了感動，該時段收視衝上2.44，同時吸引51萬人觀看。
首度跨界主持金馬獎 柯煒林自然台風獲好評
今年金馬獎以「再見江湖」為主題，透過電影串起不同世代、不同地域的影人，呈現電影讓人們跨越時空相遇的獨特魅力。今年首度擔任典禮主持人的柯煒林，延續去年以《大濛》入圍最佳男主角的亮眼表現，從開場演出到串場互動皆展現自然台風，獲得不少觀眾肯定，並演唱〈今天等我來〉為典禮揭開序幕。
典禮上充滿許多亮點，包括兩位奧斯卡金獎導演李安及奉俊昊強勢同台，聯手頒發最佳新導演與最佳導演；舒淇憑藉首部執導長片《女孩》奪下最佳新導演，上台後激動落淚；劉冠廷憑《雙囍》奪下影帝、袁澧林則以《第四幕》首度奪下金馬影后等，以及i-dle成員舒華和林柏宏一同頒獎，整晚掀起一波波高潮。
金馬63收視前三名出爐 調光師周佳聖獲獎吸51萬人觀看
雖典禮大咖雲集，不過整晚收視高點落在調光師周佳聖獲頒「年度台灣傑出電影工作者」，收視2.44、吸引51萬人觀看；《善男信女》獲得最佳原著劇本獎則位居全場第二；馬志翔、鄭人碩擔任引言頒獎終身成就獎收視達2.31，拿下全場第三高。
53歲周佳聖昨晚上台領獎時，除了凍齡顏值獲得關注，被封為「電影界的香蕉哥哥」，獲頒獎項他也難掩感動，除了感謝一路合作的電影工作夥伴、朋友及家人，他也感性表示：「幕後工作者就像這小水滴，我們在崗位上做著自己小小的部分，到最後凝聚成螢幕上的影像。」自己則是代表所有調光師接受這份榮譽，希望透過這次獲獎，讓更多人認識調光師這項專業工作，直呼：「我可以不帥，但是調光一定要帥！」
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今年金馬獎以「再見江湖」為主題，透過電影串起不同世代、不同地域的影人，呈現電影讓人們跨越時空相遇的獨特魅力。今年首度擔任典禮主持人的柯煒林，延續去年以《大濛》入圍最佳男主角的亮眼表現，從開場演出到串場互動皆展現自然台風，獲得不少觀眾肯定，並演唱〈今天等我來〉為典禮揭開序幕。
雖典禮大咖雲集，不過整晚收視高點落在調光師周佳聖獲頒「年度台灣傑出電影工作者」，收視2.44、吸引51萬人觀看；《善男信女》獲得最佳原著劇本獎則位居全場第二；馬志翔、鄭人碩擔任引言頒獎終身成就獎收視達2.31，拿下全場第三高。
53歲周佳聖昨晚上台領獎時，除了凍齡顏值獲得關注，被封為「電影界的香蕉哥哥」，獲頒獎項他也難掩感動，除了感謝一路合作的電影工作夥伴、朋友及家人，他也感性表示：「幕後工作者就像這小水滴，我們在崗位上做著自己小小的部分，到最後凝聚成螢幕上的影像。」自己則是代表所有調光師接受這份榮譽，希望透過這次獲獎，讓更多人認識調光師這項專業工作，直呼：「我可以不帥，但是調光一定要帥！」
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