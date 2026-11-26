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▲四款正面包裝大玩諧音梗，串起男子衝浪摔倒、臣服小狗的趣味劇情；側面另有命名填答版本，邀請大家替角色取個Chill的新名字。（圖／NOWNEWS攝）

▲即日起至12月8日，輕鬆小品於7-ELEVEn推出兩件40元優惠，快揪朋友一人一瓶，邊喝香濃的咖啡牛奶邊猜冷笑話，共享療癒的歡樂時刻。（圖／NOWNEWS攝）

上課盯黑板、上班看螢幕，認真了一上午，終於等到可以休息的空檔，除了活動筋骨，也想喝點療癒的飲品慰勞自己。輕鬆小品咖啡牛奶這次濃郁升級，香甜不苦澀的滑順口感，讓人喝一口彷彿掉進乳香漩渦。除了滑順滋味加倍寵愛味蕾，這次搞怪版包裝也帶來滿滿笑果，讓衝浪男子與小狗上演小劇場，側面還有各科「輕鬆小考」，陪大家在休息時間好好放鬆一下。過去包裝上穿著花襯衫、站在衝浪板上的瀟灑男子，這回「傻摔」被小狗揶揄「哇～！是摔哥ㄟ！」。笑歸笑，小狗還是很有義氣地替男子加油打氣，四款正面設計大玩諧音梗，並透過角色翻轉讓小狗帥一波，「屬狗咿捏」、「阿哩咖抖」更為劇情畫龍點睛，令人笑到流淚的同時，也忍不住想知道後續發展。但喝了這麼多年，你知道這兩位主角的名字嗎？輕鬆小品這次不只讓大家看故事，側面還以歷史課、生物課的「輕鬆小考」，邀請大家猜猜角色名，也歡迎填入其他更Chill的名字，不僅考驗粉絲的腦力，更挑戰創意，看看誰取的名字最適合這組衝浪搭檔，為休息時間創造趣味話題。除了歷史課和生物課，輕鬆小品也將數學、英文、地理、體育等科目變成冷笑話，共推出六款側面設計；但這次不比誰的分數高，而是比誰腦筋動得快、笑得最大聲。例如體育課「為什麼阿姨都不想運動？」、地理課「地震後，為什麼桌上只有牛奶翻倒？」，乍聽之下讓人摸不著頭緒，謎底揭曉卻往往笑到不行。輕鬆小考讓原本同學、同事平凡的休息時間，多了一個聊天的話題。除了答案讓人一秒笑醒，觀察朋友一本正經地思考、最後被答案打敗的反應，更為日常增添不少樂趣。輕鬆小品滑順風味以精選咖啡原料搭配50%含乳量，讓咖啡濃與奶香甜交融成香甜順口的濃郁滋味，特別適合在課程告一段落，或忙完手邊工作後，拿來慰勞自己。此次也於7-ELEVEn推出優惠，即日起至12月8日，原價每件25元的輕鬆小品咖啡牛奶，兩件只要40元，下課時揪同學各拿一瓶，或午餐後多買與同事分享，將注意力從學業、工作暫時移開，邊喝邊交換小考的題目，讓短暫的休息空檔也能透過輕鬆小品快速回血，和搞怪版新包裝一起輕鬆一下。