桃園市第一選舉區市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（以下簡稱王妃）的家庭背景、個人經歷，近期備受討論。她在受訪時坦承自己出生於低收入戶家庭，但她靠自己的努力，順利考上台大研究所，目前正在念經營管理碩士班，也因此假日必須要上課，比較難出來掃街拉票，目前還保持全勤的出席率，可見她選舉同時也不耽誤課業，生活非常自律。
天崩開局靠自己逆襲！王妃創業獲勞動部頒獎
王妃近日在Podcast節目《我們不是金魚腦》專訪中，透露自己的悲慘身世，包含媽媽一度想要拿枕頭悶死她，自己再喝清潔劑輕生等等，過往遭遇讓網友對她相當同情，但王妃說自己不是刻意要賣慘，只是坦白她的「來時路」。
而她如今除了出來當候選人，同時也經營寵物美容店，王妃分享，她今年9月還獲得勞動部頒發的「2026年微型創業楷模」複選入圍證書，可見她的店舖經營穩定，才29歲的王妃相當年輕有為。
王妃遭某頂大霸凌 改考上台大研究所
另外，王妃目前還是台大碩士班的學生，她說自己本來考上另一間頂大的研究所，但那間學校拿她JKF女郎的身分大作文章，故意挑毛病，因此她索性不念了，將目標轉移到其他學校，這才有機會到台大念書。
王妃坦言，台大對她JKF女郎的身分無意見，只擔心她選舉期間會無暇顧及課程。她為了證明自己對課業的認真，每周都有準時去上課，目前還保持全勤，也是因為這樣，導致她假日掃街拜票的時間變少。
王妃選舉沒在掛看板？她自揭難處、想把補助款捐出去
另外，王妃日前接受電台「RJ凍未條」專訪時，也分享自己的看板為什麼掛的比別人少。她說主要是地方勢力一直在圍堵她，她光是要放上一面看板就已經使出洪荒之力，「我並不是不想放，只是因為我會遇到很多問題」。
至於為何沒有舉辦造勢活動或是買宣傳車，王妃坦言，自己這次選舉的其中一個主要目的，就是希望將拿到的補助款扣除成本後能捐出去，所以如果她動員的活動增加，就代表能捐出的錢會變少，因此她很精打細算。而根據中選會規定，市議員候選人能拿到的補助款為每票30元，等於越多人投她，她領的就越多。
王妃說自己本來就很常在做公益，出來參選前也經常去救助流浪狗或是幫助弱勢，那是因為她以前也收到很多社會上的善意，她才希望自己長大有能力之後，也能做出回饋。王妃的選舉理念讓不少支持者讚爆，留言挺她：「新時代需要改變，加油」、「支持這位有勇氣反擊霸凌的美麗女士」、「祝高票當選」。
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王妃坦言，台大對她JKF女郎的身分無意見，只擔心她選舉期間會無暇顧及課程。她為了證明自己對課業的認真，每周都有準時去上課，目前還保持全勤，也是因為這樣，導致她假日掃街拜票的時間變少。
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王妃說自己本來就很常在做公益，出來參選前也經常去救助流浪狗或是幫助弱勢，那是因為她以前也收到很多社會上的善意，她才希望自己長大有能力之後，也能做出回饋。王妃的選舉理念讓不少支持者讚爆，留言挺她：「新時代需要改變，加油」、「支持這位有勇氣反擊霸凌的美麗女士」、「祝高票當選」。
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