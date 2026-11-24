我是廣告 請繼續往下閱讀

攜手民主夥伴導入AI防禦機制

避免過度連網與數位監控

數位發展部長林宜敬近日接受奧地利《標準報》專訪時，對歐洲目前的資安現況表達憂心。他指出，歐洲面臨的網路攻擊主要來自俄羅斯，亞洲則以中國為主，但近年中俄駭客已展現協同合作趨勢，加上AI技術讓駭客能更快速找出系統漏洞，歐洲未來恐面臨更複雜的跨國網路威脅。林宜敬以台灣經驗為例，2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，台灣就曾同時遭受來自中國與俄羅斯駭客的協同攻擊，近期也有台灣資安企業協助偵測出兩家芬蘭企業遭中國駭客入侵。他認為，中俄網攻合作並非單一事件。除了地緣政治因素，AI也讓網路攻擊進入新的階段。林宜敬指出，駭客未來將全面運用AI工具發動攻擊，近半年新型大型語言模型已展現出快速挖掘大量關鍵系統漏洞的能力，例如Anthropic推出的Mythos，據其所述，已能在數週內找出數千個關鍵系統漏洞。隨著中國AI快速發展，歐洲勢必面臨更多結合AI的跨國網路威脅。「台灣就像自由世界的『蜜罐』」，林宜敬說，台灣長期處於地緣政治最前線，政府每天平均抵禦約280萬次境外網路攻擊，來源包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國。長期的攻防經驗，讓台灣累積豐富資安經驗。另，近期全球約七成網站使用的PHP程式語言出現重大資安漏洞，台灣、日本及韓國資安團隊都高度戒備，連夜進行測試與修補，東亞民主國家已逐漸形成共同防禦的合作模式。面對AI帶來的新一波資安挑戰，林宜敬指出，Anthropic已啟動「Project Glasswing」計畫，在模型全面公開前，優先提供受信任企業進行系統漏洞檢測與修補，目前已有台灣企業加入。此外，全球資通訊產業供應鏈也逐漸形成民主供應鏈與紅色供應鏈兩大體系，台灣正積極推動資安標準認證，他也提醒歐洲產業界，在與中國進行經貿合作時，應留意核心技術遭吸收、最後反遭市場排擠的風險。除了網路攻擊本身，林宜敬也提醒，冰箱、交通號誌等非必要設備若直接連上網際網路，反而可能增加資安破口，甚至影響城市基礎設施運作。台灣正檢視並切斷不必要的網路連結，降低系統性風險。他也說，部分威權國家以智慧城市為名，透過大量監視器及AI人臉辨識進行全面監控，他反而高度肯定歐洲及日本對個人隱私的重視，保障公民隱私、不受政府無端監控的自由城市價值。