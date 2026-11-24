BTS（防彈少年團）日前在高雄開唱，成員金泰亨（V）訪台期間於IG分享一系列台灣美食，其中一張拍攝台式便當的照片掀起熱議，有阿米便翻出偶像10年前來台上節目的片段，當時金泰亨不顧其他成員還在錄影，伸出手跟場外工作人員示意想再吃一個便當，讓阿米笑虧他「對台式便當不是普通的執著」。
上節目愛上台灣便當 金泰亨邊吃邊錄影
2016年6月14日播出的節目《完全娛樂》BTS專訪，當時製作單位為了讓7名成員體驗台灣味，特別準備台式便當作為答題獎勵，金泰亨在猜歌環節率先搶答成功，順利吃到便當的他完全沉浸在自己的世界裡，一口接一口吃得津津有味，連成員在進行其他訪問時，金泰亨都還在認真扒飯。
不顧還在玩遊戲 金泰亨跟場外再要便當
因為台式便當實在太合胃口，金泰亨吃完一個還意猶未盡，完全不顧現場還在玩遊戲和訪問，直接將視線轉向鏡頭外，跟場外的工作人員比手勢、開口再要了一個便當，呆萌又真實的反應讓工作人員與阿米全被融化。
相隔多年後，該片段又被阿米翻出，笑虧金泰亨「可愛鼠了啦」、「對待吃的不是一般的認真」、「笑死我了！給他十個啦」、「低頭猛扒飯耶」、「真的很愛台灣便當！」
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2016年6月14日播出的節目《完全娛樂》BTS專訪，當時製作單位為了讓7名成員體驗台灣味，特別準備台式便當作為答題獎勵，金泰亨在猜歌環節率先搶答成功，順利吃到便當的他完全沉浸在自己的世界裡，一口接一口吃得津津有味，連成員在進行其他訪問時，金泰亨都還在認真扒飯。
不顧還在玩遊戲 金泰亨跟場外再要便當
因為台式便當實在太合胃口，金泰亨吃完一個還意猶未盡，完全不顧現場還在玩遊戲和訪問，直接將視線轉向鏡頭外，跟場外的工作人員比手勢、開口再要了一個便當，呆萌又真實的反應讓工作人員與阿米全被融化。
相隔多年後，該片段又被阿米翻出，笑虧金泰亨「可愛鼠了啦」、「對待吃的不是一般的認真」、「笑死我了！給他十個啦」、「低頭猛扒飯耶」、「真的很愛台灣便當！」