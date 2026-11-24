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▲兩屆塞揚獎得主、自由市場頭號王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）已同意以創投手紀錄的9年4.5億美元（約合新台幣146億元）天價合約加盟紐約大都會。（圖／美聯社／達志影像）

從洛杉磯道奇投身自由市場的30歲賽揚王牌左投，於美國時間22日（台灣時間23日）正式以9年總值4億5000萬美元的天價合約轉戰紐約大都會，一舉超越山本由伸在2023年簽下的12年3億2500萬美元紀錄，登基大聯盟史上最高薪投手。面對王牌重磅出走，道奇專門媒體《Dodgers Nation》卻毫不在意，甚至發出語帶辛辣諷刺的「訣別宣言」，直言道奇根本不需要史庫柏，狠酸他為了巨額鈔票放棄爭冠機會！自2024年起連續兩年橫掃美聯賽揚獎的史庫柏，今冬成為自由市場最大條的超級大魚，吸引大都會、道奇、多倫多藍鳥與聖地牙哥教士等4支勁旅展開搶人大戰。外界原以為衛冕軍道奇會全力挽留這名王牌左投，但美媒《ESPN》資深記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）卻爆出內幕，指出道奇高層雖然一度評估過高年薪短約的可能性，但最終「根本連正式提出報價的階段都沒走到」。在確定史庫柏轉投紐約後，《Dodgers Nation》隨即發表評論文章，雖然客套表示失去王牌是一大痛處，但隨後卻話鋒一轉開酸：「說穿了，道奇根本不需要史庫柏，反倒是大都會非他不可！」隊媒列舉道奇豪華到溢出來的先發輪值，強調陣中不僅擁有葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）兩大強投，更有山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希坐鎮；反觀大都會除了年輕投手麥克林（Nolan McLean）之外，先發深度完全無法與道奇相提並論。更狠的是，《Dodgers Nation》直接戳破史庫柏過去曾動過手肘韌帶置換手術（Tommy John）與手肘開刀的傷病史，語帶諷刺地做出訣別總結：「他自己最清楚投手受傷的風險有多高，因此在紐約拿到9年4.5億美元的終身保障並開啟大都會新時代，對他來說顯然比留在道奇領少一點薪水、換取更高奪冠機率還要誘人。」