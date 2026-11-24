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藝人夫妻檔賈靜雯與修杰楷是演藝圈內的模範夫妻之一，不料昔日曾被拍到在賈靜雯於中國拍戲時，修杰楷遭目擊與一名男星的名媛妻子互動親暱，還似乎因喝了酒，而直接勾起對方的手，讓目擊者怒批不懂避嫌。而對此，賈靜雯則不解為何該事件多年後再被翻，質疑消息來源的背後動機。修杰楷昔日緋聞近日又被翻出，據《鏡週刊》報導，修杰楷常常跟一群人夫及人父男星聚在一起喝酒，不料某次賈靜雯在中國拍戲時，修杰楷被目擊跟一名男星的妻子互動親密，似乎是因為在場都是藝人較放鬆，在喝了酒後還跟該名人妻勾手，之後更是被看到跟該名人妻單獨搭計程車離開，目擊者也為賈靜雯抱不平，認為兩個人都有家室，怒批：「不懂得避嫌嗎？」對此，賈靜雯當時則在受訪表示知情，並認為了解修杰楷的人都知道他的生命是以家庭為主的照顧者，也知道老公紳士的送友人回家。而事件多年後再被重提，則讓賈靜雯質疑背後動機，並坦言跟該名女性沒有太多交集，但幾次聚會中，孩子們都一起，所以很正常。根據報導指出，賈靜雯、修杰楷夫妻與該名人妻的孩子讀同一所私立學校，平常在孩子聚會、健身團體活動中都會碰面，並不是陌生人，但也沒有私交。該名人妻則在台北社交圈有一定知名度，因名媛形象為人熟知，前陣子宣布離婚後，這段當年的緋聞才再度被提起。