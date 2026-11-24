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▲資方提議2027年將最低年薪調升至100萬美元（約新台幣3250萬元），創史上最大單季調幅，預估超過700名球員受惠。（圖／美聯社／達志影像）

談判焦點項目 大聯盟資方最新提案內容 球員工會立場與反提案 大聯盟最低年薪 2027年起從78萬美元（約新台幣2535萬元）調升至 100萬美元（約新台幣3250萬元），單季增22萬美元（約新台幣715萬元），約715人受惠 批評資方只是將不同階層球員收入重新分配，未增加整體球員總報酬 仲裁與年輕球員獎金 • 聽證會前簽約享 5%中央簽約獎金（年支出約3300萬美元／約新台幣10.7億元） • 仲裁前獎金池2027年增至 6500萬美元（約新台幣21.1億元），逐步升至7500萬美元（約新台幣24.4億元） 拒絕以犧牲自由市場制度換取局部獎金調升 資深老將補助方案 每隊每年補助1名年資滿6年、簽1年1000萬美元（約新台幣3.25億元）以下合約球員 50萬美元（約新台幣1625萬元） 認為無法取代完整的自由市場競爭機制 核心制度綁定條件 所有利多全數綁定2028年薪資上限2億5820萬美元（約新台幣83.9億元）、下限1億8020萬美元（約新台幣58.6億元） 堅決反對硬性薪資上限；反提30隊地方轉播收入全面均分但不設薪資上限

美國職棒大聯盟（MLB）現行勞資協議（CBA）將於美東時間12月1日晚間11時59分正式到期，眼看封館危機一觸即發，資方近日再端出最新方案，提議2027年將大聯盟最低年薪從今年的78萬美元（約新台幣2535萬元）一口氣調高至100萬美元（約新台幣3250萬元），單季暴增22萬美元（約新台幣715萬元），創下史上最大調幅！然而，由於所有利多都與資方堅持的「薪資上、下限制度」綁定，球員工會依舊拒絕買單，封館警報仍未解除。根據大聯盟最新提案，2027年球員最低年薪提高至100萬美元（約新台幣3250萬元），單季增加22萬美元（約新台幣715萬元）超越過去最大12萬9500美元（約新台幣421萬元）的調幅。聯盟估算，若今年套用新制，開季40人名單中約有715名球員、占57%受惠；若累積完整一年年資且傷兵名單未逾半季的仲裁前年輕球員，還能從仲裁前獎金計畫再領至少10萬美元（約新台幣325萬元），年收保底達110萬美元（約新台幣3575萬元）。此外，資方提議自2027年球季後起，只要球員在薪資仲裁聽證會前完成簽約，即可獲得聯盟中央支付的5%簽約獎金，估計每年約175人受益、總支出約3300萬美元（約新台幣10.7億元）。為改善中產自由球員市場萎縮，每隊每年還可替1名年資滿6年、簽下1年且年薪1000萬美元（約新台幣3.25億元）以下合約的資深球員，申請50萬美元（約新台幣1625萬元）中央補助；仲裁前獎金池也計畫從2026年的5000萬美元（約新台幣16.25億元），於2027年增至6500萬美元（約新台幣21.1億元），並逐步提高至7500萬美元（約新台幣24.4億元）。問題在於，這些待遇提升全數與2028年上路的「薪資上限2億5820萬美元（約新台幣83.9億元）、下限1億8020萬美元（約新台幣58.6億元）」綁在一起。大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）日前強硬表態，「無法想像」30隊老闆會批准沒有薪資上下限的新協議。球員工會代理執行董事邁爾（Bruce Meyer）則斷然拒絕，痛批資方提案並未增加整體球員報酬，只是將不同階層的收入重新分配，並提出最新反提案，主張30隊地方轉播收入應全面平均分配、但不應導入薪資上限。隨著12月1日大限逼近，若雙方未能達成共識，自由球員簽約與交易將全面停止，這場對「球隊能否被限制花錢」的根本分歧，仍是封館能否落幕的最大死結。