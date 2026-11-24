我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟勞資提案擬將年滿30歲、滿5年年資球員提前納入自由市場，27歲的鄧愷威比李灝宇更接近新門檻。（圖／記者葉政勳攝）

制度比較 現行大聯盟制度（1976年建立） 資方最新「提前FA」提案 關鍵附帶條件與談判變數 自由球員（FA）門檻 須累積滿 6年大聯盟年資（無年齡豁免條款） 年滿30歲且累積滿5年年資，即可提早一年取得FA資格 聯盟估算現行40人名單中最多可讓 512名球員 受惠 原球團控制權機制 滿6年年資後球員直接進入自由市場（僅受合格報價機制影響） 原球團可開出 1年合約強行留人，薪資須達當季聯盟前125高薪平均值 球團不願支付高薪時球員才正式進入FA，兼顧雙方權益 受惠族群與市場影響 26歲才站穩大聯盟者須等到32歲才能進市場，黃金身價易下滑 晚熟球員可於 31歲前 投身自由市場，爭取生涯最大張合約 所有改革皆綁定硬性薪資上下限，遭球員工會拒絕恐難落地

美國職棒大聯盟（MLB）最新勞資協議提案拋出新內容，資方同意將部分球員取得自由球員（FA）的年資門檻從6年下修至5年，只要年滿30歲就有機會提早一年進入自由市場。聯盟官方估算，目前40人名單中最多可能有512名球員因此受惠。對台灣球迷而言，最關心的莫過於目前待在大聯盟的兩位好手，底特律老虎內野手李灝宇與休士頓太空人投手鄧愷威，未來能否藉此提早取得自由身？答案是兩人短期內都還不符合條件，但27歲的鄧愷威在時間軸上明顯比李灝宇更接近這道新門檻。目前年僅23歲的李灝宇，直到2026年4月17日才正式完成大聯盟初登場，今年僅是他的第一個大聯盟完整球季。即便新版勞資協議順利通過，他未來仍必須同時滿足「年滿30歲」與「累積滿5年大聯盟年資」兩大條件，因此短期內並不會因這項改革提前取得自由球員資格。相較之下，現年27歲的鄧愷威早於2024年3月31日便登上大聯盟舞台，2026年已是生涯第3個大聯盟球季。只要未來幾年能持續留在大聯盟名單並正常累積年資，他將會比李灝宇更早觸及「30歲加上5年年資」的新規範，成為目前台灣現役大聯盟球員中，最有機會實際享受到這項提前FA制度的選手。不過，這項改革並不等同球員一滿30歲、累積5年年資就能無條件離隊。根據資方設計的折衷條款，原母隊仍保有最後保留權利。球團可開出一紙1年合約將球員留下，但年薪必須等於當季全大聯盟最高薪前125名球員的平均值。大聯盟今年估算，這個數字約為2202萬美元（約新台幣7.24億元）。換言之，新制更接近「受限制的提前自由球員」，原球團若願意支付高昂代價就能再留人一年，不願買單時球員才會真正進入自由市場。雖然提前自由球員制度暫時還有一段距離，但對李灝宇與鄧愷威這類仍在生涯前段的年輕球員來說，真正立刻有感的其實是「最低薪資調升」。大聯盟最新提案準備將2027年最低年薪從今年的78萬美元（約新台幣2565萬元）一口氣調高至100萬美元（約新台幣3288萬元）；若仲裁前球員累積完整一年年資，還能從獎金計畫至少再領10萬美元（約新台幣329萬元）。只要兩人明年持續站穩大聯盟，保障年薪就將直接大幅進帳。最終這波制度紅利能否兌現，仍取決於資方與反對硬性薪資上限的球員工會，能否在協議到期前達成共識。