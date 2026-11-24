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從第一次選立委穿到現在 蔣萬安：應該超過11年

魔鬼氈掉下來 第一反應竟是找雙面膠

台北市長選戰進入最後衝刺，爭取連任的蔣萬安近日密集展開車隊掃街，身上穿著一件紅色防風外套意外成為話題。有民眾發現，這件紅色外套幾乎每逢選戰車掃就會出現，從蔣萬安第一次參選立委一路穿到現在，堪稱「經典戰袍」。對此，蔣萬安昨（23）日也親自解答，外套是從美國帶回來的，已經穿了超過11年，不但相當耐穿、防風，拉鍊拉起來還能保護喉嚨；就連魔鬼氈上週整片掉下來，他第一個念頭是找雙面膠黏回去。蔣萬安近期車掃時頻繁穿著同一件紅色外套，讓眼尖民眾在社群平台詢問型號、價格，更表示「滿好看的」，未料隨即有人翻出蔣萬安過去參選立委時的影像比對，發現這件「戰袍」早在他第一次參選立委時就已出現。蔣萬安昨也透過影片回應，表示這件外套「應該有11年了」，從第一次選立委時就開始穿，一路歷經立委連任、第一次參選台北市長，如今爭取連任仍繼續上場。他表示，這件外套是以前從美國帶回來的，「很好穿、很耐穿」，尤其車隊掃街時可以防風，拉鍊一路拉起來也能保護喉嚨，因此多年來一直捨不得換掉。不過穿了超過10年，外套也已經明顯留下歲月痕跡。蔣萬安在影片中直接秀出外套縫補處，坦言雖然沒有破，但確實有些地方已經髒了。上週外套上的魔鬼氈甚至整片脫落，他還問身旁同事有沒有雙面膠，原本想直接把它黏回去，最後發現「黏不起來」。不少民眾也早就注意到外套的使用痕跡，有人留言指出領口看起來已經舊舊的，魔鬼氈也沾了不少毛絮，得知竟已穿了11年後直呼意外；國民黨立委徐巧芯也留言：「北臉的，我感覺他穿10年了。」紅色戰袍曝光後，社群也出現不少討論，有人稱讚蔣萬安「愛物、惜物」，也有人從外套仍然穿得下，稱他多年來身材維持相當穩定，更稱讚「外套好好看」，甚至打趣該品牌應該找蔣萬安代言等。