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黃仁勳復職時間被網友神預測！前一天押中晚間22點宣布回歸

預測文變朝聖現場！全場嚇壞：根本是未來人

▲輝達董事會23日晚間宣布復職，並表示已確認黃仁勳的領導能力及相關國安疑慮。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）23日晚間宣布創辦人黃仁勳重返公司領導職位，董事會一致通過恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，決議立即生效。意外的是，消息公布前一天，竟有網友在Threads精準預言黃仁勳將於隔日晚間22點回歸，連公告時間都直接命中，該篇貼文瞬間爆紅，吸引286.7萬瀏覽次、大量網友留言朝聖，眾人紛紛嚇喊「根本未來人」、「真預言家」，原PO則笑回：「別問我為什麼、川普打來跟我說的哈哈。」該名網友22日在Threads發文，表示自己推測黃仁勳可能於隔天晚間22點左右宣布回歸輝達，只要民主黨沒有從中阻撓，復職消息很可能在美股開盤前不久公布。他還提到，美國政壇及企業界常採取類似操作方式，笑稱：「黃董事長準備回家嘍～」原PO當時不只預測時間，還觀察美國政壇人士的發言，認為川普及財政部長貝森特（Scott Bessent）先前釋出的訊號，已讓黃仁勳回歸的可能性大幅提高，但他當時也擔心大家太一頭熱，趕緊表示：「各位不要急、個人猜測，不要作為投資決策。」沒想到，23日晚間輝達真的公布黃仁勳復職消息，宣布董事會經過一系列討論及會議後，一致投票通過恢復他的總裁、執行長及董事職務，決議即刻生效。輝達董事會表示，經過與黃仁勳討論後，對他的坦誠態度及領導公司能力感到滿意，同時也徵詢美國政府高層意見，認為他重新擔任相關職務不會構成國家安全風險，因此同意讓他重返領導團隊。對此，該篇貼文隨即湧入大量留言，目前已累積9萬人按讚、286.7萬瀏覽次，網友們紛紛驚訝直呼「全場唯一真預言家」、「真，未來人」、「留友看先知⋯連10點都可以判斷」、「可以幫我預測一下下一期大樂透嗎」、「你這雙眼睛究竟看到多遠」、「時光機在哪，藏起來偷坐喔？」原PO面對眾人驚嘆，則幽默回應：「別問我為什麼、川普打來跟我說的哈哈」。不過，也有網友認為這次預測並非毫無線索，因為川普先前已公開釋出相關訊號，貝森特的談話也開始態度轉變，認為原PO可能是從華府政治動態推敲出復職方向，而非單純憑空猜測。