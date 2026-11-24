黃仁勳重新接掌輝達（NVIDIA），看似替公司迅速化解一場重大危機，但這場人事反轉背後，董事會的決策過程卻引發另一波爭議。《彭博社》引述知情人士踢爆，輝達董事會決定恢復黃仁勳的職務前，並未事先徵詢公司高階主管，部分管理層是直到最後一刻才得知消息，顯示這項重大人事決定，幾乎是在公司內部「缺乏充分溝通」的情況下被迅速拍板。
董事會週日急轉彎！高層最後一刻才接獲通知
《彭博社》指出，輝達董事會是在當地時間週日下午決定讓黃仁勳復職，當時董事會成員正面臨美國總統川普施加的壓力。知情人士透露，董事會並未事先與公司高階管理團隊討論這項安排，部分主管直到決策即將公布時，才得知黃仁勳即將重新回任。
這也讓外界更加關注，董事會究竟是在什麼情況下迅速改變立場，畢竟就在不到一週前，董事會才明確表示，沒有打算讓黃仁勳復職，如今卻在短時間內逆轉。川普已公開承認，曾直接與輝達董事會溝通，並形容自己的介入相當重要。
代理執行長也被排除！克雷斯未參與復職決策
更值得注意的是，報導指出，暫代執行長的財務長克雷斯（Colette Kress），也未參與這項復職決策，她同樣是在決策過程中，被排除的高層之一。
克雷斯在黃仁勳離職後接下代理執行長職務，並在公司面臨內部動盪及市場不確定性時，負責穩定營運及投資人信心。如今黃仁勳迅速回鍋，克雷斯也將回到原本的財務長職位。
川普施壓成關鍵？企業治理再掀質疑
輝達董事會在宣布黃仁勳復職時表示，決策經過一系列討論，也有參考美國政府高層提供的意見，認為黃仁勳回任不構成國家安全風險。不過，川普親自介入企業人事決策，加上董事會在短時間內大幅改變立場，也引發外界對於企業治理及決策獨立性的疑慮。
黃仁勳復職後，美國國會兩黨議員，仍持續要求釐清晶片出口管制及國安疑慮，黃仁勳也預計於12月3日出席參議院公開聽證。換言之，董事會雖已讓黃仁勳重新掌舵，但這場風波並未真正落幕。
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《彭博社》指出，輝達董事會是在當地時間週日下午決定讓黃仁勳復職，當時董事會成員正面臨美國總統川普施加的壓力。知情人士透露，董事會並未事先與公司高階管理團隊討論這項安排，部分主管直到決策即將公布時，才得知黃仁勳即將重新回任。
這也讓外界更加關注，董事會究竟是在什麼情況下迅速改變立場，畢竟就在不到一週前，董事會才明確表示，沒有打算讓黃仁勳復職，如今卻在短時間內逆轉。川普已公開承認，曾直接與輝達董事會溝通，並形容自己的介入相當重要。
代理執行長也被排除！克雷斯未參與復職決策
更值得注意的是，報導指出，暫代執行長的財務長克雷斯（Colette Kress），也未參與這項復職決策，她同樣是在決策過程中，被排除的高層之一。
克雷斯在黃仁勳離職後接下代理執行長職務，並在公司面臨內部動盪及市場不確定性時，負責穩定營運及投資人信心。如今黃仁勳迅速回鍋，克雷斯也將回到原本的財務長職位。
川普施壓成關鍵？企業治理再掀質疑
輝達董事會在宣布黃仁勳復職時表示，決策經過一系列討論，也有參考美國政府高層提供的意見，認為黃仁勳回任不構成國家安全風險。不過，川普親自介入企業人事決策，加上董事會在短時間內大幅改變立場，也引發外界對於企業治理及決策獨立性的疑慮。
黃仁勳復職後，美國國會兩黨議員，仍持續要求釐清晶片出口管制及國安疑慮，黃仁勳也預計於12月3日出席參議院公開聽證。換言之，董事會雖已讓黃仁勳重新掌舵，但這場風波並未真正落幕。
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