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黃仁勳回歸輝達執行長！郭哲榮先前就已經預言

透露自己先前就已經多次判斷黃仁勳很快就會回任，也曾經預告如果真的成真，台股可能大漲2000點，甚至碰上漲停

▲郭哲榮在之前就已經預言「黃仁勳很快就會回任」，也曾經預告如果真的成真，台股可能大漲2000點，甚至碰上漲停，結果黃仁勳如今真的回鍋輝達。（圖／美聯社／達志影像）

喊出台股五萬點、台積電3000元！郭哲榮自稱：我是逆轉勝的男人

台股五萬點、台積3000元、現在賣，就輸了，命一條，拚就對了！我就是習慣逆轉勝的男人啊！」

輝達（NVIDIA）23日宣布，創辦人黃仁勳恢復總裁、執行長及董事長職務，消息曝光後輝達股價大漲30%噴飛，台指期夜盤更是一度衝上40324點漲停、大漲3665點。對此，摩爾投顧分析師郭哲榮也出面表示：「我跟黃仁勳一樣不會認輸的，台股五萬點、台積電3000元，現在賣就輸了！」引起不少股民朝聖。台股23日終場收在36811.89點，上漲778.60點，台指期夜盤晚間從36671點開出後，隨著黃仁勳回任輝達擔任執行長消息曝光，行情瞬間翻漲，盤中攻上40324點漲停、大漲3665點。郭哲榮也第一時間在社群發文表示：「快報，黃仁勳恢復職位了，台指急拉！」，「我一切的一切通通預告在前面，我不是現在才講喔。」眼看輝達股價噴漲、台指期夜盤也一路走高，郭哲榮也興奮提到：「現在輝達馬上急拉漲25%，天啊，講話同時台股真的漲超過3000點，我跟黃仁勳一樣，我不會認輸的，事實上，日前黃仁勳剛宣布請辭下台時，郭哲榮就有出面批評輝達董事會的決定相當「愚蠢」，認為沒有黃仁勳輝達不可能有現在的成就，當時就預言：「我來看黃仁勳多久會回任」，如今離職11天就回歸，黃仁勳回到公司那一刻也接受員工掌聲以及尖叫歡迎，後續調查結果及發展全球各界都等著看。