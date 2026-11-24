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▲大聯盟球員工會代理執行董事邁爾(Bruce Meyer)強調，若薪資上限導致道奇、洋基與大都會等豪門大砍5.28億美元支出，底薪調漲無法真正提升球員整體的營收占比。（圖／翻攝自道奇官方X）

▲強投史庫柏(Tarik Skubal)簽下9年4.5億美元的史詩級巨約，正是大聯盟自由市場制度的極致展現。球員工會擔憂，一旦接受資方提出的硬性薪資上限，未來這類頂級天價合約將在大聯盟成為絕響。（圖／路透／達志影像）

距離12月1日大聯盟勞資協議(CBA)到期僅剩最後倒數，MLB資方最新拋出看似極具誠意的讓步方案，不僅願意將大聯盟最低年薪從78萬美元大幅調升至100萬美元，甚至點頭接受年滿30歲且具備5年年資的球員提前取得自由球員資格。然而這份表面上福利滿滿的提案，卻依然遭到球員工會(MLBPA)堅決拒絕。原因其實極其直白：工會在意的從來不只是底薪球員多拿22萬美元的短期甜頭，而是整個聯盟每年創造的龐大商業營收，最終究竟有多少比例能真正流進球員口袋。資方在這份提案中夾帶了最核心的條件，亦即在2028年正式導入薪資上、下限制度，其中薪資上限暫定為2億5820萬美元，下限則設在1億8020萬美元。若直接以2026年各球團的團隊薪資進行套用，全聯盟12支低薪球隊確實必須合計增加6.36億美元的支出；但與此同時，包含洛杉磯道奇、紐約大都會與紐約洋基等8支高薪豪門，則被迫必須合計大砍5.28億美元的薪資空間。這正是球員工會最深層的疑慮。讓數百名底薪球員每人多拿22萬美元固然是實質加薪，但如果另一端同時鎖死了豪門球隊在自由市場的銀彈上限，未來像史庫柏(Tarik Skubal)這類9年4.5億美元的史詩級天價巨約，恐怕將從大聯盟徹底絕跡。誠如工會代理執行董事邁爾(Bruce Meyer)所點破的殘酷現實：如果某一群球員多拿的錢，只不過是從另一群頂級球星身上硬生生移轉過來，那麼球員整體的總收入其實根本沒有真正變多。這場勞資攻防的本質，說穿了就是「棒球產業每賺100元，球員究竟該分走多少」。資方提出未來讓球員與球團共享棒球相關收入，並朝向50:50的對半分配制度前進，強調這與NFL、NBA等北美職業運動聯盟的成熟模式接軌，能讓球員薪資隨著產業營收同步成長。大聯盟主席曼弗瑞德(Rob Manfred)甚至直言，MLB總營收自2003年以來大幅飆升，但球員薪資的成長速度卻相對緩慢。問題在於，球員工會精算後認定，在現行的自由市場制度下，球員實際取得的總收入占比早已超過55%。這意味著若工會點頭接受看似公平的50:50分潤，實質上等於主動自宮、將原本已經握在手中的市場成果拱手讓回給球團老闆。雙方從頭到尾看重的根本不是同一件事情，資方思考的是如何讓30支球隊花錢更平均，工會的問題則是為何解決球團間的貧富差距，必須透過限制球員薪資上限來完成。外界在看待這場談判時，最容易陷入「球員貪婪、反對小市場生存」的誤區。事實上，球員工會早已在談判桌上釋出善意，不僅同意將所有地方媒體轉播收入在30隊之間進行平均分配，甚至主動提議將更多非媒體收入從高收入豪門轉移給低收入球團，預估在下一份CBA期間就能額外創造逾10億美元的資金來支援小市場球隊。事實上，球員從來不反對密爾瓦基釀酒人、坦帕灣光芒或克里夫蘭守護者擁有更多戰力資源。勞資雙方無法跨越的鴻溝在於「這筆錢究竟該從哪裡來？」究竟應該由富球團老闆將自己的盈餘拿出來重新分配，還是靠著限制道奇、大都會與洋基能開給球員的薪資上限來強行壓低成本。因此，檢視這場瀕臨破局的談判，不能簡化為「資方願意加薪、球員為何還不滿足」的角度。單看100萬美元底薪、提前取得自由球員資格或是仲裁獎金，這些個別條款確實都能讓部分球員獲利；但工會心知肚明，一旦吞下硬性薪資上限這顆裹著糖衣的毒藥，大聯盟過去長達50年以自由市場為核心的薪資架構將徹底瓦解。這正是為何距離12月1日CBA到期僅剩最後關頭，雙方在核心議題上依然毫無交集。底薪多少可以談，獎金怎麼發也能談，真正讓大聯盟隨時可能步入封館深淵的，是未來MLB賺進的每一塊錢，到底該有多少屬於在場上拚搏的球員。