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▲史上全壘打王邦茲（Barry Bonds）生涯敲出762轟並奪下7座MVP，川普認為其相關證據較強，對入名人堂一事表示「再看看」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）再度出手介入美國職棒大聯盟名人堂爭議！川普近日接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時，公開力挺7屆賽揚獎傳奇名投「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），直言他應該「立即」進入美國棒球名人堂；然而，談到同樣因禁藥疑雲長年遭拒於古柏鎮門外的史上全壘打王邦茲（Barry Bonds），川普態度卻出現明顯保留，認為相關證據看起來比克萊門斯更強，只冷回一句「我要再看看」。川普在受訪時明確表態力挺克萊門斯，強調這名傳奇右投自始至終都否認使用提升運動表現藥物，而且在2012年涉及向國會作證的刑事案件中也獲判無罪，因此他認為克萊門斯理應立刻獲得名人堂肯定。攤開克萊門斯的大聯盟生涯履歷，累計拿下驚人的354勝與4672次三振，不僅7度榮膺賽揚獎，還曾抱回美聯年度MVP與兩座世界大賽冠軍，單論場上投球成就幾乎毫無爭議。事實上，川普早在2025年就曾公開替克萊門斯抱不平，如今再度隔空喊話，展現對這位傳奇名投的高度支持。相較於對克萊門斯的力挺，川普談及生涯狂轟762發全壘打、坐擁7座年度MVP的邦茲時，態度卻大幅轉彎。川普並未直接表態支持邦茲入堂，僅表示自己會「再看看」，並解釋邦茲的案例「有點不同」，因為外界流傳的相關證詞與證據看起來更為強烈。邦茲多年來始終否認自己知情使用類固醇，他過去雖曾因妨礙司法遭定罪，但隨後已獲聯邦上訴法院推翻判決。邦茲與克萊門斯過去都曾名列2007年震撼球壇的「米契爾報告」之中，也同樣因為禁藥陰影，在全美棒球記者協會票選期間長年無法跨過75％得票門檻；兩人於2025年底再度透過當代棒球時代委員會挑戰入堂，最終仍雙雙飲恨落選。值得注意的是，川普這番發言正值他宣布死後特赦生涯安打王羅斯（Pete Rose）之後不久。羅斯過去因涉賭遭大聯盟永久禁賽多年，直到大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）於2025年將其移出永久失格名單，才讓他重新具備名人堂候選資格，而川普過去也曾多次公開施壓替羅斯平反。不過，儘管美國總統頻頻發聲，川普實際上並沒有任何權力直接決定誰能進入名人堂。美國棒球名人堂的入選資格仍必須嚴格透過全美棒球記者協會或時代委員會投票決定，因此川普的表態更多是製造政治與輿論話題，而非正常的評選程序。