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演藝圈模範夫妻檔之一的賈靜雯與修杰楷，近日頻傳出矛盾事件，除了昔日修杰楷酒吧勾手人妻緋聞被翻出外，竟還傳出他曾私下攔截妻子的醫美代言，但賈靜雯則對此絲毫不知情。不僅如此，還有人透露修杰楷爆出閃兵爭議後脾氣變大、不懂得體貼，讓友人超心疼賈靜雯。賈靜雯與修杰楷結婚11年以來，一直是演藝圈標準的模範夫妻檔之一，不料近日卻傳出修杰楷在爆出閃兵爭議後脾氣變大，據《鏡週刊》報導，過往會在賈靜雯勞累時溫柔照顧妻子的他，已沒有昔日的體貼，脾氣也越來越大，讓友人忍不住表示：「真的很心疼。」但報導也指出夫妻倆仍會一起接送女兒上下學，修杰楷還會接送賈靜雯，感情看起來並無大礙。而對於傳聞，賈靜雯則表示只要把家人的小日子過好，「陪家人是我們的共識。」並未正面回應。除此之外，報導還指出修杰楷曾攔截賈靜雯的醫美代言，據悉，賈靜雯近期出席醫美活動，但早在幾年前，該廠商就透過夫妻共同好友醫生薛博仁牽線，想邀請賈靜雯代言玻尿酸，不料過程中卻變修杰楷被推薦給廠商，並接下代言。而這次該廠商再度找上賈靜雯，提到當年沒能合作的事件，賈靜雯竟對此不知情。這個消息也讓中間相關人士感到非常不解，形容兩人關係像電影《史密斯任務》一樣諜對諜，好奇夫妻倆私下是否都不聊工作。而對於傳聞，賈靜雯則表示不知道這件事從何而來，並坦言每個夫妻都有不同相處之道，家人會互相理解、支持與陪伴，一起度過低潮。經紀人Summer則說夫妻倆經紀公司不同，基於保密原則，不分享是業界常態。事實上，修杰楷還在近日被翻出多年前在酒吧跟多名人夫、人父男星聚會時，被目擊跟一名男星的妻子互動親密，喝了酒還直接勾起手，之後更是被看到兩人單獨搭上計程車。而對此，當時賈靜雯表示知道老公紳士的送友人回家，但近日事件再被翻，她則質疑背後動機。