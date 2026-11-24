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美國職棒大聯盟（MLB）休賽期自由市場持續升溫，洛杉磯道奇與紐約洋基兩大豪門在今（24）日同步針對牛棚戰力出手補強。道奇以低風險的小聯盟合約網羅過去3年在天使隊因傷僅投12場的後援右投史蒂芬森（Robert Stephenson），賭他明年季中東山再起。洋基則以1年400萬美元（約新台幣1.3億元）外帶2028年球隊選擇權的合約，簽下37歲資深左投蘇特（Brent Suter）。根據美媒《California Post》與《The Athletic》等媒體報導，道奇已與33歲右投史蒂芬森達成小聯盟合約的協議。史蒂芬森2023年在光芒隊後援42場繳出防禦率2.35的頂級表現後，曾獲洛杉磯天使開出3年3300萬美元（約新台幣10.8億元）肥約網羅。不料他在天使期間命運多舛，2024年因韌帶置換手術（Tommy John）整季報銷，2025年復出僅投12場又動刀，今年4月更接受右肘韌帶與屈肌腱修復手術導致2026年賽季一場未投，天使也在10月拒絕執行球隊選擇權。隨著主力後援菲利普斯（Evan Phillips）轉投勇士，維西亞（Alex Vesia）、格拉特羅爾（Brusdar Graterol）與崔南（Blake Treinen）也相繼成為自由球員，道奇今冬面臨嚴重的牛棚失血潮。由於小聯盟合約不受今冬勞資封館（Lockout）限制，史蒂芬森接下來仍可持續留在道奇基地接受醫療團隊照料與復健，道奇期盼這張低風險保單能在明年季中轉化為即戰力。相較於道奇採取低成本的撿漏策略，美聯豪門紐約洋基今冬在投手市場的動作則顯得相當積極。繼先前簽回貝德納（David Bednar）、希爾（Tim Hill）並網羅羅艾西加（Jonathan Loáisiga）後，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，洋基今日再以1年400萬美元、附帶2028年350萬美元球隊選擇權的合約簽下37歲資深左投蘇特，這也是洋基今冬簽下的第4名牛棚戰將。蘇特大聯盟生涯11年累積出賽402場，拿下45勝26敗、防禦率3.54與每局被上壘率（WHIP）1.22的穩健成績。他今年球季先後效力天使與勇士，合計出賽54場防禦率3.36，季末轉戰勇士後的13場出賽更繳出2勝0敗、防禦率1.63的絕佳表現。加盟洋基後，蘇特將與希爾、海德里克（Brent Headrick）共同組成牛棚左投群，而美媒也透露洋基仍持續鎖定左投莫雷洪（Adrian Morejon），牛棚軍備競賽尚未畫下句點。