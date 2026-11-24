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現年25歲的義大利前世界球王辛納（Jannik Sinner）右膝傷勢纏綿超過4個月遲遲未癒，最終決定放棄保守治療、動刀根治。根據義大利權威體育媒體《羅馬體育報》（Corriere dello Sport）報導，辛納已飛抵芬蘭圖爾庫（Turku），預計於今（24）日正式接受右膝手術。由於術後復健期估計長達約4個月，明年1月17日開打的澳洲網球公開賽幾乎確定趕不上，最快恐怕得等到春季紅土賽季才能重返賽場。回顧辛納近半年的傷病歷程，他在今年7月勇奪溫布頓網球錦標賽男單冠軍後，便因右膝傷勢高掛免戰牌，至今已超過4個月未在正式比賽亮相。過去這段期間，辛納與醫療團隊始終希望透過物理復健等保守療法避免動刀，期間也曾奔走諮詢多位專科醫師，無奈右膝恢復進度始終不如預期。辛納本月初受訪時還曾樂觀表示，希望將明年1月的澳網設定為復出目標，但當時他也語帶保留強調絕對不會為了趕時間冒險，直言「必須尊重醫療流程」。如今團隊最終拍板決定接受手術，也宣告他原訂的季初復出藍圖徹底喊卡。據義媒披露，辛納此行特別前往芬蘭，將右膝交由國際知名的運動外科專家萊姆派寧（Lasse Lempainen）親自執刀。萊姆派寧長年專攻職業運動員肌腱與肌肉損傷，過去曾為多位歐洲足壇巨星與頂尖選手成功動刀。義媒預估，辛納術後至少需要約4個月恢復期，不過確切回歸時間表仍須等手術完成後，由醫療團隊依據實際復原狀況重新評估。眼看明年澳網會內賽將於1月17日點燃戰火，距離今日手術時間僅剩不到2個月，若以4個月復健期推算，辛納幾乎不可能及時備戰這場硬地大滿貫。《羅馬體育報》更直接點出，辛納下一個較為務實的復出目標，將是明年春季的歐洲紅土賽季，包括羅馬大師賽與法國網球公開賽。由於本季下半段長期缺席包括ATP年終總決賽在內的多項大賽，辛納的世界排名已滑落至第2位；一旦明年澳網確定缺陣，龐大的積分缺口恐讓他的排名面臨進一步下修考驗。不過對辛納而言，當務之急早已不是短期積分保衛戰，而是徹底根除右膝隱患。他先前便曾坦言希望職業生涯還能延續10到15年，因此寧願選擇放慢腳步徹底養傷，也要確保未來能以百分之百健康姿態重返巔峰。