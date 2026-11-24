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反指標女神巴逆逆發威！剛認賠0050正二「黃仁勳閃電復職」

總報酬率非常慘-39.98%，投入的資金幾乎是腰斬狀態，並表示：「我臭俗辣！拍謝。」

沒想到巴逆逆才剛認賠殺出的0050正二不僅在23日意外收漲，晚間輝達官方就宣布黃仁勳重返執行長之位

股市媽祖婆被朝聖感謝！本人傻眼親回：老黃想吃雞排喝珍奶？

「WTF！老黃你是不是很想吃我的雞排跟珍奶？」再度笑翻不少網友。