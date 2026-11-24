擁有「反指標女神」封號的網紅巴逆逆23日上午在臉書表示，自己大量出清、停損0050正二的截圖，總投資報酬率為-39.98%，投入資金大幅度腰斬，沒想到在她停損之後，0050正二先是意外收漲，輝達更是在晚間宣布黃仁勳即刻恢復總裁、執行長以及董事職務，台指期夜盤一度飆到漲停，讓不少股民都朝聖巴逆逆社群平台表示：「女神我將追隨您，感謝您，愛戴您！」、「全球都要來看巴逆逆之力，太可怕了！連老黃都被她救回來。」
反指標女神巴逆逆發威！剛認賠0050正二「黃仁勳閃電復職」
網紅巴逆逆23日上午在臉書貼出自己最近的投資慘況，表示自己面臨這波股市大跌已經扛不住，大量出清並停損自己手上的0050正二，只見她貼出的畫面顯示，總報酬率非常慘-39.98%，投入的資金幾乎是腰斬狀態，並表示：「我臭俗辣！拍謝。」
沒想到巴逆逆才剛認賠殺出的0050正二不僅在23日意外收漲，晚間輝達官方就宣布黃仁勳重返執行長之位，股市瞬間被點燃，台指期夜盤盤中攻上40324點漲停、大漲3665點，漲幅也持續維持在9%至10%之間，有望帶動24日台股行情，讓投資人全部看傻眼。
股市媽祖婆被朝聖感謝！本人傻眼親回：老黃想吃雞排喝珍奶？
不少股民也立刻朝聖巴逆逆的社群表示：「股市媽祖婆我只服巴逆逆，誰敢對她不敬就是跟我作對」、「我以為我朋友說的巴神是巴菲特，原來是巴逆逆」、「股市反指標的神，不可能有人可以超越巴逆逆」、「真的太神了！連老黃都被我們巴逆逆給救回來」、「我將嚴肅推廣巴逆逆之力到全球，黃仁勳可是被她一舉救回的。」
由於先前巴逆逆曾喊出，明年一月底前如果台股破5萬點，就準備1000份雞排加上珍奶，還要請哲哲郭哲榮吃和牛跟帝王蟹，對於這樣的反轉，巴逆逆自己也哭笑不得，半夜也在社群上貼文表示「WTF！老黃你是不是很想吃我的雞排跟珍奶？」再度笑翻不少網友。
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網紅巴逆逆23日上午在臉書貼出自己最近的投資慘況，表示自己面臨這波股市大跌已經扛不住，大量出清並停損自己手上的0050正二，只見她貼出的畫面顯示，總報酬率非常慘-39.98%，投入的資金幾乎是腰斬狀態，並表示：「我臭俗辣！拍謝。」
沒想到巴逆逆才剛認賠殺出的0050正二不僅在23日意外收漲，晚間輝達官方就宣布黃仁勳重返執行長之位，股市瞬間被點燃，台指期夜盤盤中攻上40324點漲停、大漲3665點，漲幅也持續維持在9%至10%之間，有望帶動24日台股行情，讓投資人全部看傻眼。
股市媽祖婆被朝聖感謝！本人傻眼親回：老黃想吃雞排喝珍奶？
不少股民也立刻朝聖巴逆逆的社群表示：「股市媽祖婆我只服巴逆逆，誰敢對她不敬就是跟我作對」、「我以為我朋友說的巴神是巴菲特，原來是巴逆逆」、「股市反指標的神，不可能有人可以超越巴逆逆」、「真的太神了！連老黃都被我們巴逆逆給救回來」、「我將嚴肅推廣巴逆逆之力到全球，黃仁勳可是被她一舉救回的。」
由於先前巴逆逆曾喊出，明年一月底前如果台股破5萬點，就準備1000份雞排加上珍奶，還要請哲哲郭哲榮吃和牛跟帝王蟹，對於這樣的反轉，巴逆逆自己也哭笑不得，半夜也在社群上貼文表示「WTF！老黃你是不是很想吃我的雞排跟珍奶？」再度笑翻不少網友。
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