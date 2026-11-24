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美國總統川普（Donald Trump），力挺輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回鍋，除了公開表態支持，還在自家社群平台上，分享一張令人傻眼的AI合成梗圖，將黃仁勳的臉，合成到他自己2024年在賓州造勢遭遇槍擊後，高舉拳頭的經典照片裡，卻把原本的拳頭，改成一件紅色胸罩，畫面十分荒謬。這張圖片不僅模仿川普當年遇襲後的姿勢，背景也將美國國旗換成輝達標誌，黃仁勳臉上還帶著血跡，身旁則有特勤人員護衛。川普分享圖片時並未附上文字說明，但因為黃仁勳才剛經歷復職風波，這番操作格外引人注目。黃仁勳先前因涉及婚外情的爭議，短暫卸下輝達一切職務，輝達董事會於23日宣布恢復他的執行長、總裁及董事職位。川普不僅公開支持這項決定，還在23日接受美媒《CNBC》訪問、談到黃仁勳的私人風波時，以「Sex sells, fellas」（性話題就是有市場，夥計們）形容這場風波，認為事件未必會損害黃仁勳的形象，甚至可能帶來正面效果。事實上，川普親自介入黃仁勳復職，已經引發美國國會2黨議員，對於企業治理及國家安全風險的質疑，如今他又透過AI梗圖公開表達支持，更讓這場涉及企業人事、晶片出口管制、國安問題的風波增添戲劇性。從正式政治表態，到興奮張貼荒謬迷因，川普再度展現他擅長利用社群平台、製造話題的能力。