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卓榮泰喊「行政院等你」 陳其邁：每周四本來就要列席

蘇貞昌才剛爆料：陳其邁將接閣揆

九合一選戰進入最後倒數，行政院長卓榮泰日前南下替民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台時，向現任高雄市長陳其邁喊話，「我會在行政院等著陳其邁，帶著勝利的旗子來到行政院」，引發外界對陳其邁下一步動向的聯想。對此，陳其邁昨（23）日笑回，「因為我要列席行政院會！」並表示高雄還有許多市政問題需要中央協助，未正面回應外界對其接任閣揆的猜測。卓榮泰21日南下高雄輔選時表示，高雄近年有許多轉變，賴瑞隆從基層一路歷練，進入高市府、擔任立委，也替地方爭取多項建設，並向陳其邁喊話，會在行政院等他「帶著勝利的旗子」前來。而陳其邁昨出席八涳橋改建工程啟用儀式時被問及此事，笑稱「因為我要列席行政院會，這是每周四的例行」。他表示，行政院會是中央與地方政策溝通的重要平台，高雄還有很多事情需要卓榮泰協助處理，市府與中央之間也一直維持良好的溝通管道。不過同時值得注意的是，根據《TVBS》報導，前行政院長蘇貞昌與陳其邁21日赴澎湖，為民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾站台造勢。吳淑瑾當場宣布，若順利當選，將聘請陳其邁擔任澎湖縣「首席顧問」，陳其邁也當場允諾。而蘇貞昌隨即爆料，陳其邁即將接任行政院長，對於澎湖發展是絕對利多。