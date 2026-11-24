根據大聯盟官網報導，在休士頓太空人球團深耕長達16年的資深投手教練米勒（Josh Miller），2027年賽季不會續留大聯盟教練團。隨著新任總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）走馬上任並重組團隊，曾幫助台灣強投鄧愷威精進招牌「橫掃球（Sweeper）」的幕後功臣突然離隊，也為鄧愷威明年春訓的調整增添變數。
曾來台打中職 米勒成鄧愷威「橫掃球」重要推手
現年47歲的米勒與台灣棒壇其實頗有淵源。他在球員時期雖未曾登上大聯盟，但2009年曾以洋投身分來台效力中華職棒；卸下球員戰袍後，他於2011年加入太空人球團擔任球探，從小聯盟投手教練一路晉升，2019年進入大聯盟教練團，並自2021年起接掌投手教練重任。
作為太空人投手養成的核心操盤手之一，米勒在任內協助球隊於2022年奪下世界大賽冠軍，該季團隊防禦率2.90稱霸美聯，2021至2025年間太空人團隊防禦率也高居美聯第一。
而台灣好手鄧愷威轉戰太空人體系後，得以將極具位移幅度的「橫掃球」打造成大聯盟等級的殺手鐧，米勒領軍的投手養成團隊正是幕後關鍵推手，不僅曾花費長達40分鐘為鄧愷威細緻剖析投球機制與角色定位，更協助他在大聯盟舞台展現驚人的三振壓制力。
不僅如此，米勒多次談起鄧愷威時都給予高度評價。最近一次的訪問中他說自己休賽季時就看好鄧愷威，「不管我們安排他擔任任何角色，他都表現得很出色，他也是在春訓就表現優異的球員，並且很好地吸收了我們提供的資訊，如今也能夠非常有條理地運用自己的球種。」
太空人高層全面洗牌 團隊保送暴增成導火線？
太空人今年賽季戰績震盪，高層在季後接連開除總管布朗（Dana Brown）與總教練艾斯帕達（Joe Espada）。球團上個月原本曾對外宣布留任包括米勒在內的四名核心教練，然而在延攬新任總經理弗洛雷斯（Randy Flores）與新教頭奧斯穆斯後，教練團改組計畫出現大轉彎。
回顧太空人2026年賽季投手群表現，在傷兵潮肆虐下單季被迫啟用創隊史紀錄的19名不同先發投手，團隊防禦率滑落至全聯盟第24名的4.45，單季更投出美聯最多的650次保送。儘管球團8月底曾請回78歲傳奇老教頭史壯（Brent Strom）擔任投手顧問救火，季後仍決定與效力16年的米勒分道揚鑣。
在米勒與場地統籌教練貝爾（Jason Bell）相繼離開後，奧斯穆斯上週已先延攬威爾森（Bobby Wilson）出任板凳教練，接下來首要任務便是尋找新任投手教練人選。對今年在大聯盟與3A之間來回、並於返台時透露持續精進球種的鄧愷威而言，明年春訓也將面臨全新投手教練團的考驗。
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現年47歲的米勒與台灣棒壇其實頗有淵源。他在球員時期雖未曾登上大聯盟，但2009年曾以洋投身分來台效力中華職棒；卸下球員戰袍後，他於2011年加入太空人球團擔任球探，從小聯盟投手教練一路晉升，2019年進入大聯盟教練團，並自2021年起接掌投手教練重任。
作為太空人投手養成的核心操盤手之一，米勒在任內協助球隊於2022年奪下世界大賽冠軍，該季團隊防禦率2.90稱霸美聯，2021至2025年間太空人團隊防禦率也高居美聯第一。
而台灣好手鄧愷威轉戰太空人體系後，得以將極具位移幅度的「橫掃球」打造成大聯盟等級的殺手鐧，米勒領軍的投手養成團隊正是幕後關鍵推手，不僅曾花費長達40分鐘為鄧愷威細緻剖析投球機制與角色定位，更協助他在大聯盟舞台展現驚人的三振壓制力。
不僅如此，米勒多次談起鄧愷威時都給予高度評價。最近一次的訪問中他說自己休賽季時就看好鄧愷威，「不管我們安排他擔任任何角色，他都表現得很出色，他也是在春訓就表現優異的球員，並且很好地吸收了我們提供的資訊，如今也能夠非常有條理地運用自己的球種。」
太空人高層全面洗牌 團隊保送暴增成導火線？
太空人今年賽季戰績震盪，高層在季後接連開除總管布朗（Dana Brown）與總教練艾斯帕達（Joe Espada）。球團上個月原本曾對外宣布留任包括米勒在內的四名核心教練，然而在延攬新任總經理弗洛雷斯（Randy Flores）與新教頭奧斯穆斯後，教練團改組計畫出現大轉彎。
回顧太空人2026年賽季投手群表現，在傷兵潮肆虐下單季被迫啟用創隊史紀錄的19名不同先發投手，團隊防禦率滑落至全聯盟第24名的4.45，單季更投出美聯最多的650次保送。儘管球團8月底曾請回78歲傳奇老教頭史壯（Brent Strom）擔任投手顧問救火，季後仍決定與效力16年的米勒分道揚鑣。
在米勒與場地統籌教練貝爾（Jason Bell）相繼離開後，奧斯穆斯上週已先延攬威爾森（Bobby Wilson）出任板凳教練，接下來首要任務便是尋找新任投手教練人選。對今年在大聯盟與3A之間來回、並於返台時透露持續精進球種的鄧愷威而言，明年春訓也將面臨全新投手教練團的考驗。