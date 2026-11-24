輝達（NVIDIA）高層人事再次出現重大變化，黃仁勳於昨（23）日正式回任總裁、執行長及董事，消息不只震撼全球股民，PC遊戲玩家也關注，輝達旗下的GeForce RTX顯卡未來是否有望降價，由於近年AI運算需求持續擴大，GPU與記憶體供應吃緊，消費級顯卡價格已經失控，像是台灣RTX 5070 Ti最新掛牌價達5萬2990元起，RTX 50系列部分型號甚至遠高於上市建議售價，玩家想趁這波人事變動等到價格回落，恐怕還得觀望。
黃仁勳回歸受關注 玩家敲碗顯卡降價
近年輝達公司營收重心逐漸轉向AI與資料中心，但GeForce系列仍是PC遊戲市場重要產品，包含光線追蹤、DLSS、Frame Generation等技術，也持續影響3A遊戲畫面與硬體效能需求。
尤其接下來PC遊戲畫面規格不斷提升，包含《GTA 6》等大型作品也讓玩家關注PC硬體需求，若輝達未來能進一步提升顯卡效能、改善供貨並控制價格，勢必能讓更多玩家受惠，除了期待新技術與效能提升，無不希望黃仁勳的回歸，能讓輝達持續重視遊戲市場，讓消費級顯卡價格回到較合理的水準。
RTX顯卡平均溢價60% 5070 Ti最驚人
目前台灣RTX 50系列顯卡價格仍不便宜，據台灣網友vincent81614自行製作的 「RTX 50 系列顯卡價格追蹤圖表」中，原價屋RTX 50系列6款仍有單卡掛牌的型號，價格平均比官方建議售價高出約60%，其中RTX 5070 Ti漲幅最明顯，最低掛牌價達5萬2990元，比官方建議售價2萬6990元高出約96%；RTX 5060 Ti 16GB也從建議售價1萬5590元升至2萬5590元，漲幅約64%。
至於入門型號同樣難逃漲價，RTX 5060目前最低掛牌價約1萬6888元，較官方建議售價1萬990元高出約51%；RTX 5060 Ti 8GB則約1萬9488元，漲幅約41%；RTX 5050最低掛牌價也來到1萬2888元，較原先建議售價8590元高出約50%。高階部分，RTX 5080、RTX 5090近期則出現單卡掛牌缺乏、供貨有限等情況，玩家即使有預算，也未必能以理想價格買到。
黃仁勳回歸能救顯卡價格？玩家買卡時機一次看
至於現在到底該買還是等？若玩家目前電腦已無法順暢遊玩新作、顯卡確實有升級需求，且預算有限，建議先鎖定RTX 5050、RTX 5060等入門型號，並多比較不同品牌與通路價格，避免追高購入溢價過大的產品。
若是想購買RTX 5070 Ti、RTX 5080等中高階型號，則可先觀察供貨及價格走勢，尤其高階卡目前價格與官方建議售價落差較大，沒有急迫需求的玩家不妨先等等，黃仁勳回歸能否帶動GeForce遊戲市場重新受到重視，甚至讓顯卡價格回穩，仍有待後續觀察。
🟡玩家現在該買還是等？
📍入門玩家： RTX 5050、RTX 5060仍有掛牌可買，但比建議售價高出約50%，可以多比較通路，不必急著追高。
📍中階玩家： RTX 5070目前約3萬元，RTX 5070 Ti更逼近5.3萬元，溢價幅度明顯，建議有急迫需求再買。
📍高階玩家： RTX 5080、RTX 5090單卡供貨與價格問題更明顯，沒有急著升級的理由，可以先觀望。
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近年輝達公司營收重心逐漸轉向AI與資料中心，但GeForce系列仍是PC遊戲市場重要產品，包含光線追蹤、DLSS、Frame Generation等技術，也持續影響3A遊戲畫面與硬體效能需求。
尤其接下來PC遊戲畫面規格不斷提升，包含《GTA 6》等大型作品也讓玩家關注PC硬體需求，若輝達未來能進一步提升顯卡效能、改善供貨並控制價格，勢必能讓更多玩家受惠，除了期待新技術與效能提升，無不希望黃仁勳的回歸，能讓輝達持續重視遊戲市場，讓消費級顯卡價格回到較合理的水準。
目前台灣RTX 50系列顯卡價格仍不便宜，據台灣網友vincent81614自行製作的 「RTX 50 系列顯卡價格追蹤圖表」中，原價屋RTX 50系列6款仍有單卡掛牌的型號，價格平均比官方建議售價高出約60%，其中RTX 5070 Ti漲幅最明顯，最低掛牌價達5萬2990元，比官方建議售價2萬6990元高出約96%；RTX 5060 Ti 16GB也從建議售價1萬5590元升至2萬5590元，漲幅約64%。
至於入門型號同樣難逃漲價，RTX 5060目前最低掛牌價約1萬6888元，較官方建議售價1萬990元高出約51%；RTX 5060 Ti 8GB則約1萬9488元，漲幅約41%；RTX 5050最低掛牌價也來到1萬2888元，較原先建議售價8590元高出約50%。高階部分，RTX 5080、RTX 5090近期則出現單卡掛牌缺乏、供貨有限等情況，玩家即使有預算，也未必能以理想價格買到。
至於現在到底該買還是等？若玩家目前電腦已無法順暢遊玩新作、顯卡確實有升級需求，且預算有限，建議先鎖定RTX 5050、RTX 5060等入門型號，並多比較不同品牌與通路價格，避免追高購入溢價過大的產品。
若是想購買RTX 5070 Ti、RTX 5080等中高階型號，則可先觀察供貨及價格走勢，尤其高階卡目前價格與官方建議售價落差較大，沒有急迫需求的玩家不妨先等等，黃仁勳回歸能否帶動GeForce遊戲市場重新受到重視，甚至讓顯卡價格回穩，仍有待後續觀察。
🟡玩家現在該買還是等？
📍入門玩家： RTX 5050、RTX 5060仍有掛牌可買，但比建議售價高出約50%，可以多比較通路，不必急著追高。
📍中階玩家： RTX 5070目前約3萬元，RTX 5070 Ti更逼近5.3萬元，溢價幅度明顯，建議有急迫需求再買。
📍高階玩家： RTX 5080、RTX 5090單卡供貨與價格問題更明顯，沒有急著升級的理由，可以先觀望。