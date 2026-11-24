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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）戲劇性回鍋，不只帶動輝達股價、美股週一收盤時大漲，也影響了週二的亞股開盤！日經指數大漲超過2000點，韓國KOSPI指數也開漲近200點。根據《NHK》報導，24日是日本結束連假期後的第一個交易日，東京股市開盤即出現買盤，順應黃仁勳回歸的趨勢，買盤持續蔓延，尤其是AI和半導體相關的股票。截至發稿時間為止，日經指數大漲2176.18點或3.86%，暫報58612.83點；韓國Kospi指數勁揚270.39點或5.74%，暫報4978.93點。不過，分析也提醒，市場是否已經真正走出AI類股修正陰霾，仍有待觀察，儘管黃仁勳的回歸，大大提振了市場情緒，但AI產業仍面臨投資報酬、監管風險、資料中心建設進度等不確定因素。亞洲科技股能否延續反彈，接下來仍須觀察美股走勢及投資人對AI產業前景的信心。