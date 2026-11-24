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黃仁勳辭職到閃電回歸！11天「重返輝達」時間軸整理

▲黃仁勳8日承認對妻子不忠，向家人及同事致歉。（圖／路透社／達志影像）

▲川普從16日開始就表態支持黃仁勳回鍋，希望他鄭重道歉並重新擔任執行長，呼籲輝達接受。（圖／路透社／達志影像）

▲黃仁勳回歸輝達時間軸一圖看。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

黃仁勳復職後仍有3大考驗！國安、訴訟及國會聽證排隊中

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情疑似捲入中國女間諜等相關爭議，11月12日宣布辭去總裁、執行長及董事職務，沒想到短短11天後，董事會便全票通過讓他重返領導團隊，23日正式對外公布復職消息，帶動輝達股價一度大漲逾3成。這場人事風波期間，輝達董事會態度從冷血拒絕到突然出現轉變，尤其黃仁勳宣布辭職到科技業力挺才過短短2天，成為局勢逆轉的關鍵，《NOWNEWS今日新聞》整理這11天「黃仁勳重返輝達」的時間軸，提供給讀者一次看完。《紐約時報》披露黃仁勳涉及婚外情的消息，事件持續延燒，外界也開始關注女方黃樂是否與中國情報機關有關係。黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及同事致歉。輝達董事會同日啟動獨立調查，釐清他是否曾成為外國情報活動的目標。有股東對輝達及黃仁勳提起集體訴訟，指控公司隱瞞黃仁勳與黃樂往來的相關資訊，相關法律爭議後續仍在進行。輝達向美國證管會（SEC）提交文件，指出董事會11日接受黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，並於12日正式對外宣布。財務長Colette Kress接任臨時執行長，Harvey Jones出任董事長，公司也啟動正式接班人遴選程序。黃仁勳辭職消息一度衝擊股價，盤前跌幅約10%至12%。美國聯邦眾議院3名共和黨委員會主席要求黃仁勳出席閉門簡報，並揚言必要時發出傳票。聯邦參議員史考特（Tim Scott）也要求黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）赴參議院銀行委員會作證。支持黃仁勳回歸的「Stand With Jensen」連署活動擴大，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、Epic Games執行長Tim Sweeney及Y Combinator執行長Garry Tan等科技界人士相繼表態支持。新加坡Megaspeed表示，黃樂已於2025年8月30日離職，目前沒有在公司擔任任何職務，並強調企業業務合法合規。新加坡政府則表示，黃樂先前接受調查後已於2月離境，並被禁止再次入境，但當地調查與間諜活動無關。美國總統川普表示，不介意黃仁勳重新擔任輝達執行長。同日，美國商務部加強對中國的晶片出口管制，針對新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西等5個可能涉及晶片轉運至中國的國家，提高出口許可要求。黃仁勳公開表示願意重新擔任執行長，並稱「我完全承擔自己犯下的過錯，並承諾全力配合董事會的獨立調查」。不過，董事長瓊斯當時重申，董事會已一致接受辭呈，沒有讓黃仁勳回任的打算，並委託獵才公司尋找接班人。輝達同時宣布成立董事會層級的「國家安全與出口管制監督委員會」（National Security and Export Control Oversight Committee），負責監督美國出口限制、國安疑慮及全球貿易風險，由董事Suzanne Nora Johnson擔任主席。另一方面，輝達公布第三季財報，營收達1158億美元，高於市場預期的約1090億美元；但市場仍關注公司領導層變動及AI產業前景。川普在深圳表示，曾與中國國家主席習近平簡短談到黃仁勳，並形容整起事件是「一場悲劇」。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）則表示，已對輝達發出調查傳票，要釐清黃仁勳的婚外情是否涉及不法。川普表示，希望黃仁勳鄭重道歉並重新擔任輝達執行長，也呼籲董事會接受他回歸。川普透露，曾與習近平談及黃仁勳，習近平也稱讚他是人才。《紐約時報》報導，美國情報資料顯示，黃樂在與黃仁勳交往期間，曾與中國國家安全部一名官員保持聯繫，時間從2025年春季延續至2026年秋季。輝達正式發布公告，宣布黃仁勳恢復總裁、執行長及董事職務，決議立即生效。董事會表示，經過多次討論後，對他的坦誠態度及領導能力感到滿意，也取得美國政府高層意見，認定復職不會構成國家安全風險，因此一致通過相關決議。川普隨後發文稱董事會做出「正確且適當的決定」，並形容黃仁勳是「偉大的愛國者和國寶」，表示美國政府沒有掌握他涉及違法行為的證據。馬斯克也在社群平台X表示，先前的錯誤終於獲得糾正。黃仁勳重新掌舵後，輝達仍須面對多項後續問題。首先，董事會成立的獨立委員會將繼續調查黃仁勳是否成為外國情報活動的目標，他本人也承諾全力配合；公司另外成立國家安全與出口管制委員會，並開始物色新的法遵長，持續監督貿易法規及國安風險。其次，黃仁勳預計於12月1日赴國會聽證，股東集體訴訟也尚未落幕。美國司法部則已介入調查Megaspeed涉及晶片走私的案件。