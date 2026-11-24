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不滿柯、蔣同台挨批 陳佩琪酸沈伯洋找3法官站台

建議沈伯洋公開批評「貪污」 陳佩琪：最好再請司法人背書

2026台北市長選戰進入最後倒數，現任市長蔣萬安21日晚間出席民眾黨造勢活動，與民眾黨創黨主席柯文哲同台握手，引發外界討論，部分評論更質疑蔣萬安與涉貪案的柯文哲同框，恐影響選情。對此，柯文哲妻子陳佩琪昨（23）日反擊，向民進黨候選人沈伯洋提出一套充滿反諷意味的「勝選方程式」，建議他找柯文哲案一審3名合議庭法官公開發聲，並拿出所謂「貪汙210萬政治獻金」的證據，直言「跟沈伯洋講了，說你要是這麼做，保證你就贏了」。陳佩琪昨發長文表示，近日看到媒體報導柯文哲陪同民眾黨候選人掃街時，遭民眾嗆聲「貪污犯選不上啦」，以及蔣萬安與柯文哲同台後，部分評論稱「跟一個法院認定的貪汙犯同框，蔣萬安要失分了」，讓她相當憤怒。她隨後向沈伯洋喊話，「跟沈伯洋講，你勝選的方程式來了，也請民進黨跟進，聽著」。她並反諷提到，沈伯洋若想勝選，唯一方法就是請出柯文哲案一審3名合議庭法官江俊彥、許芳瑜、楊士賢，公開指出蔣萬安與法官筆下的「貪污犯」站在一起，並提出柯文哲涉及210萬元政治獻金的相關證據。她更以諷刺口吻表示，應由法院發函民眾黨，要求黨主席黃國昌從政治獻金專戶拿出210萬元，另加計兩倍金額，總計630萬元繳回國庫，並直言「跟沈伯洋講了，說你要是這麼做，保證你就贏了」。陳佩琪進一步表示，沈伯洋可以公開宣稱，「對手蔣萬安跟貪汙犯在一起，而你沈伯洋不屑請益，更不屑跟貪汙犯柯文哲同框」。她還點名林俊言、唐仲慶，諷刺沈伯洋最好也請相關司法人員出面，替他的競選經費來源及支出背書，證明選舉活動與廣告費用均透過政治獻金專戶處理。陳佩琪也質疑沈伯洋競選活動的花費，「你的選舉活動花費起碼3億、甚至30億都有可能，我要在法庭上聽聽，看看你這些錢是怎麼支出出去的？」她最後更表示，面對外界持續批評柯文哲，她不會保持沉默，強調「那我就一直寫、一直寫，寫到這事件的真相讓全世界每一個人都知道為止」，將持續發聲。