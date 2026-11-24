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▲黃仁勳在離開輝達11天後，於23日正式復職。（圖／美聯社／達志影像）

黃仁勳在日前因爆出多起出軌醜聞，而卸任輝達（NVIDIA）的執行長等職位，並在歷經11天的全球熱議後，於23日復職，重回總裁、執行長及董事的寶座，再度引爆話題。但其實網紅Toyz早在8天前就開直播神預言，肯定表示黃仁勳一定會回歸，力挺：「他只是做了個X怎麼了嗎？他改變了世界。」Toyz在日前獲假釋被遣返回香港後，於15日開直播談到黃仁勳離職的事件，當時他就認為黃仁勳應該很快就會回歸輝達，還力挺他表示：「他只是做了個X怎麼了嗎？他改變了世界。」不過Toyz也強調自己的意思不是出軌是對的，而是認為他對台灣的貢獻、為世界帶來的改變，不是很多人可以比擬的，並直言：「我大膽預測，他應該很快就會回到NVIDIA的CEO。」認為輝達最終還是會決定讓黃仁勳重新執掌公司。沒想到Toyz這個8天前的預言真的成真，輝達董事會於23日正式宣布讓黃仁勳復職，消息曝光後，輝達股價直接暴漲30%，台指期夜盤更是一度衝上40324點漲停、大漲3665點，足以見證大家對他回歸的期待。回顧事件來源，黃仁勳日前遭爆出軌疑似是中國女間諜的黃樂（Alice Huang），之後還傳出與輝達醫療業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）與另一位沒有公開姓名的輝達女員工也有婚外情，瞬間引爆爭議，董事會隨即召開會議，並在深夜決定要求他卸任。不料才離開輝達11天，黃仁勳就重返寶座。