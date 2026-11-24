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美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返總裁暨執行長職務，激勵美股科技股強勢反彈，台股今（24）日同步迎來強勁買盤，加權指數開盤上漲2,337.02點，以39,148.91點開出，隨後持續走高，上午9時來到39,621.92點，較前一交易日收盤大漲2,810.03點，漲幅約7.63%，市場資金明顯聚焦半導體及AI供應鏈。台積電（2330）開盤直接攻上漲停價2,230元，上漲200元、漲幅9.85%，台積電開盤價2,230元，目前成交量3,615張，成交金額約80.61億元。台積電前一交易日收在2,030元，今日上漲200元，漲幅9.85%，已觸及當日漲停價。輝達董事會宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，消息帶動美股23日全面走揚。輝達股價收在165.05美元，單日大漲31.48%；費城半導體指數上漲14.03%，台積電ADR也大漲14.08%。美股方面，道瓊工業指數上漲3.01%，標普500指數上漲4.73%，那斯達克指數上漲6.51%，費城半導體指數則勁揚14.03%。其中，輝達單日漲幅達31.48%，反映市場對黃仁勳重掌公司的消息出現強烈反應。台灣市場也提前反映這波利多。台指期夜盤大漲3,170點，漲幅8.65%，收在39,829點；台積電ADR則收在363.60美元，漲幅14.08%。不過，ADR與台股現貨交易時間不同，仍須以台灣市場實際成交行情觀察後續反應。