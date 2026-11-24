大台南宗教服務、基隆市雕刻業職業工會列入欠費黑名單！勞保局23日公布最新欠費名單，這2家工會因積欠勞保及職災保費逾繳費寬限期，已遭移送行政執行並對會員暫行拒絕給付。勞保局急喊會員別再預繳保費，若遭暫拒給付，只要備妥「繳費證明」仍可補救請領。
🟡兩家工會列黑名單，積欠保費逾寬限期禁預收
勞保局指出，依據《勞工保險條例施行細則》及《勞工職業災害保險及保護法施行細則》規定，職業工會欠繳保險費累計達2個月，即不得繼續預收保險費。截至11月23日，共2家職業工會欠費逾繳費寬限期：
◾️大台南宗教服務職業工會（會址：台南市安南區）
◾️基隆市雕刻業職業工會（會址：基隆市仁愛區）
🟡會員遭暫拒給付別慌，備妥繳費收據一招補救
若所屬會員申請各項保險給付遭暫行拒絕，只要能提出正式繳費收據、匯款單等證明，確認個人應負擔保費及滯納金已繳交工會，勞保局仍會核發給付；若無收據，則協調繳清個人應負擔部分後發給。勞保局也警告，工會人員若侵占保費將依《刑法》業務侵占罪移送檢調，犯罪所得全數沒收，呼籲勞工繳費務必索取收據並妥善保存。
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勞保局指出，依據《勞工保險條例施行細則》及《勞工職業災害保險及保護法施行細則》規定，職業工會欠繳保險費累計達2個月，即不得繼續預收保險費。截至11月23日，共2家職業工會欠費逾繳費寬限期：
◾️大台南宗教服務職業工會（會址：台南市安南區）
◾️基隆市雕刻業職業工會（會址：基隆市仁愛區）
若所屬會員申請各項保險給付遭暫行拒絕，只要能提出正式繳費收據、匯款單等證明，確認個人應負擔保費及滯納金已繳交工會，勞保局仍會核發給付；若無收據，則協調繳清個人應負擔部分後發給。勞保局也警告，工會人員若侵占保費將依《刑法》業務侵占罪移送檢調，犯罪所得全數沒收，呼籲勞工繳費務必索取收據並妥善保存。