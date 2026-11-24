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中職味全龍總教練葉君璋這個賽季過後卸下兵符，味全龍隊長吉力吉撈・鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）今（24）日一早也在個人社群媒體曬出舊照，並用英文發文致謝恩師：「當我18歲還不知道如何成為一名好捕手時，遇見葉教練是我人生最棒的時刻。」這對師徒的深厚緣分早在十多年前美職克里夫蘭印地安人（現守護者）小聯盟時期就已悄悄結下。吉力吉撈在三級棒球與台體大時期原本鎮守三壘，2012年底因為球探看好他出色的傳球臂力與長打潛力，建議改練捕手才獲得印地安人隊以4萬美元簽約，一圓旅美夢想。然而剛轉練捕手的他，2013年赴美初期面臨巨大適應難關。正當18歲的吉力吉撈對捕手守備感到茫然無措時，遇見了當時在印地安人小聯盟體系進修任教的葉君璋。身為台灣傳奇鐵捕的葉君璋，對這位來自家鄉的年輕學弟傾囊相授，從最基礎的接球姿勢、擋球技巧到配球觀念都手把手細心指導。兩人2014年更在亞利桑那新人聯盟共同生活與訓練，這段異鄉相伴的歲月，讓吉力吉撈得以在攻守兩端迅速站穩腳步，一路從新人聯盟打到小聯盟3A層級，成為繼張進德後第二位以捕手身分登上3A的台灣球員。2020年受新冠疫情影響結束旅美生涯後，吉力吉撈返台與味全龍簽下自行培訓合約，並於2021年中職選秀會首輪第5順位正式加盟，與恩師葉君璋在中職一軍舞台再續前緣。在葉總的調度與信任下，吉力吉撈充分釋放長打火力，不僅在2023、2024年連兩季奪下中職全壘打王，更於2023年攜手葉君璋為味全龍打下重返中職後的首座年度總冠軍。如今隨著葉君璋卸下總教練職務，吉力吉撈在社群平台寫下肺腑之言：「首先感謝上帝，當我18歲還不知道該如何成為一名優秀捕手時，遇見葉教練就是最棒的時刻！謝謝你！你是我所有努力的動力來源！『繼續努力！繼續向前！』這就是你總是對我說的話，永不放棄。」吉力吉撈字裡行間流露對這位人生與棒球路上最重要引路人的滿滿不捨。此文一出讓許多球迷在留言區喊道：「撈哥一早放洋蔥」、「怎麼有催淚彈啦」，也有人送上祝福給葉總並替吉力吉撈加油。