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▲1997年上映的《春光乍洩》，由張國榮、梁朝偉主演，講述何寶榮與黎耀輝這對戀人遠赴阿根廷，在異鄉一次次分開一次次復合的故事。（圖／翻攝自劇照）

第63屆金馬獎22日晚間舉行，典禮在悼念已故影人環節播出香港攝影師何寶榮的照片，讓不少影迷想起王家衛的經典電影《春光乍洩》，對此網友震驚發文：「蛤！何寶榮過世了。還有人記得何寶榮是誰嗎？」當年張國榮在片中飾演的「何寶榮」，名字就借自當時擔任攝影助理的他。何寶榮已於今年6月21日在家人陪伴下離世，享年64歲。王家衛拍攝《春光乍洩》時，把劇組兩位攝影助理何寶榮、黎耀輝的真名，分別用在張國榮與梁朝偉的角色上。何寶榮曾受訪回憶，事前沒人告訴他，直到在片場聽見梁朝偉喊「何寶榮」，他還以為對方在叫自己，這才知道名字已經被寫進戲裡。他在片中跟著攝影指導杜可風工作，負責「跟焦」，也就是在拍攝時掌握鏡頭的焦點。1997年上映的《春光乍洩》，由張國榮、梁朝偉主演，講述何寶榮與黎耀輝這對戀人遠赴阿根廷，原本想一起去看伊瓜蘇瀑布，卻在異鄉一次次分開、又一次次試著復合。兩人的關係就在「不如我們重新開始」這句話裡反覆拉扯。這次金馬悼念畫面一出， 讓許多影迷在留言區寫下「不如我哋重新嚟過？」（不如我們從頭來過），用經典電影台詞向他道別。也有自稱曾與何寶榮共事的網友留言，形容他是「非常溫暖的uncle」，很看重輩分和禮節，卻不會看輕其他部門的後輩，是一位讓人打從心底尊敬的前輩。從《重慶森林》到《2046》，何寶榮跟著王家衛的攝影團隊拍了多部電影。《春光乍洩》讓他的名字隨著張國榮飾演的角色被影迷記住；這回金馬把他的照片和「攝影師」三字放上大銀幕，也讓觀眾認識了那個曾在鏡頭後，替這部經典電影拉焦的何寶榮本人。