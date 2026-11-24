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揭半年放話拜訪卻無下文 柯文哲怒問：透過誰約的？

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨（23）日才砲轟「真的要給沈伯洋當台北市長嗎？頭殼壞去！」台北市長候選人沈伯洋隨後回應「柯市長的言論總是如此美妙」，並呼籲對事不對人。針對沈伯洋的說法，柯文哲今（24）日上午受訪時再度回嗆「我不是言詞美妙，我是當頭棒喝！」更怒揭沈伯洋半年來屢次在媒體放話要拜訪請益，卻從未實際聯繫，「從頭到尾都是假的嘛！」甚至引用金剛經偈語回擊，「一切也都是虛妄」。柯文哲今日上午前往台中后里區，陪同豐原、后里區市議員候選人連小華掃街拜票。行前接受媒體聯訪時，被問及昨日他在節目上直言讓沈伯洋當市長是「頭殼壞去」，還說對方若來請益會被「K一頓」；沈伯洋昨日下午回應「柯市長的言論總是如此的美妙」，強調選舉應對事不對人，不需針對個人或人格進行討論，並指選戰最後階段行程太趕，現階段會以傾聽市民與攤商聲音為主。面對沈伯洋的回應，柯文哲顯得相當不以為然，當場拉高分貝強調「我不是言詞美妙，我是當頭棒喝啊！」他表示，過去這半年來，沈伯洋不斷在媒體放話說要來拜訪、要請益，「可是根本就沒有啊！所以我昨天就受不了了」。柯文哲進一步質疑「我綠營朋友也很多啊，你到底是透過誰來約見面？根本沒有嘛！」他痛批，對方現在才推託選戰剩下5天、選舉行程太忙所以不能來，根本「從頭到尾都是假的」，才要給他當頭棒喝。語畢，柯文哲更直接套用《金剛經》偈語冷笑總結「好啦，我們用比較美妙的言詞，一切也都是虛妄。」