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賈靜雯和修杰楷近日傳出婚姻觸礁，夫妻近況讓人擔憂，兩人2015年結婚，是相差9歲的姐弟戀，修杰楷原本就是她弟弟衛斯理的好友，常到家裡作客，每次來還會進廚房幫賈媽媽的忙。當時賈靜雯只覺得他長得好看又有禮貌，直到有次聚會後，修杰楷離開前伸手摸了她的頭、叮嚀她早點休息，才讓她對這個原本只當作「弟弟」的人有了心動的感覺。兩人後來結婚，育有咘咘、Bo妞，加上賈靜雯的大女兒梧桐妹，組成一家五口。賈靜雯曾分享過婚姻之路，她坦言結束第一段婚姻後，她帶著大女兒梧桐妹生活，即使對修杰楷有好感，也沒想到自己會再走進婚姻。她考慮的不只是兩人合不合得來，還有女兒能不能適應。交往後修杰楷會到她家做早餐，也會幫忙接送梧桐妹。賈靜雯後來受訪說，最讓她感動的是，修杰楷願意分擔許多人以為該由媽媽負責的事，連孩子有沒有按時吃飯，他都比她更堅持。修杰楷選在兩人到日本京都旅行時求婚。他趁賈靜雯去洗澡，在房間藏好攝影機，還準備了一段剪進她家人與親友的影片。賈靜雯走出浴室時還敷著臉，就聽見他問：「妳可以給我一個機會，讓我照顧妳嗎？」她事後笑說，當下既感動又覺得糗，沒想到自己會在這個時候被求婚。兩人於2015年登記結婚，2018年11月25日才在峇里島補辦婚禮。到了辦婚禮這一天，夫妻倆已經迎來咘咘和Bo妞。當年讓賈靜雯猶豫的是，帶著女兒的自己還能不能再組一個家；後來真正讓她放心的，是修杰楷從交往時就願意陪她照顧孩子，從早餐、接送這些小事做起。如今兩人傳出婚姻觸礁，粉絲與大眾都期盼這對演藝圈的神仙夫妻檔能挺過難關。